Hauts-de-France: Quels sont les radars qui ont le plus et le moins flashé, en 2017?

Le radar, situé sur la RN 356 (Voie rapide) entre Lille et Mons-en-Barœul, est un des plus prolifiques du Nord. — M.Libert / 20 Minutes

Le Pas-de-Calais détient le record régional de PV dressés par un radar fixe avec 102.302 flashs en 2017.

C’est dans la Somme, entre Poix-de-Picardie et Airaines, que se trouve l’un des radars les moins prolifiques de France.

Comme tous les ans, la Sécurité routière vient de publier la liste des radars selon leur activité. 20 Minutes liste département par département, dans la région des Hauts-de-France, les radars qui ont le plus et le moins flashé.

Aisne

Le radar fixe qui a le plus crépité durant l’année 2017 est installé sur la RN2, entre Soissons et Paris, non loin de Villers-Cotterêts. Il totalise 32.234 infractions. Le moins actif se dresse sur la RD1, entre Soissons Chauny, au niveau de Leuilly-sous-Coucy (89 flashs).

Nord

Sans surprise, le radar fixe qui continue à faire du chiffre se situe sur la RN 356 entre Lille et Mons-en-Barœul. Il a flashé 64.789 fois. Il est dépassé par un radar discriminant situé sur l’A16 entre Bourbourg et Dunkerque, lequel a mesuré 71.185 excès de vitesse. A contrario, le radar fixe installé entre Vieux-Berquin et Strazeele sur la RD947, n’a verbalisé que 407 fois.

Oise

Le radar le plus actif est un radar discriminant qui se trouve sur l’A1 : dans un sens, il a flashé plus de 20.000 fois, dans l’autre, près de 19.000 fois. Il faut ensuite rouler sur la RD 932a, entre Villeneuve-sur-Verberie pour trouver le radar fixe le plus prolifique (14.319 éclairs). C’est entre Le Mesnil-en-Thelle et Neuilly-en-Thelle, sur la RD 929 qu’on trouve le moins prolifique : 203 flashs.

Pas-de-Calais

Le département détient l’un des radars fixes les plus efficaces avec environ 300 PV par jour. Il se situe entre Boulogne-sur-Mer et Dunkerque, sur l’A16. En crépitant 102.302 fois, il se classe troisième de France derrière l’A40 (plus de 125.000 flashs entre Chamonix et Mâcon) et l’A10 (105.134 excès de vitesse détectés dans l’Essonne, en direction de Paris). Le moins actif se trouve sur la RD 941 entre Saint-Pol-sur-Ternoise et Béthune (317).

Somme

L’A1 arrive en tête des amendes dressées avec 35.826 du côté de Roye, dans le sens Lille vers Paris. En revanche, entre Poix-de-Picardie et Airaines, sur la RD 901, se trouve l’un radars discriminants les moins prolifiques de France avec 64 éclairs.

Radars tronçons

Encore peu nombreux (il n’y en a que sept dans le Nord et le Pas-de-Calais), ces radars montrent une efficacité moindre pour punir les excès de vitesse. Dans le Nord, sur l’A27 et l’A25, ils flashent entre 2.200 et 6.100 fois par an. Dans le Pas-de-Calais, la moyenne se situe à 1.000 éclairs avec un décrochage à 125 pour celui situé entre Boulogne-sur-Mer et Desvres, sur la RD 341.