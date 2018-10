E. Leclerc indique-t-il le prix du carburant avec et sans taxe?

FAKE OFF Un post Facebook aux plus de 140.000 partages remercie l'enseigne E. Leclerc d'indiquer le prix du carburant avec et sans taxe...

Le post Facebook viral affirmant que l'enseigne E. Leclerc affiche le prix détaxé du carburant. — capture d'écran

Un post Facebook de protestation contre la hausse du carburant remercie, photo à l'appui, E. Leclerc d'afficher le prix « taxé » et « détaxé » du carburant.

Le cliché en question montre les tarifs TTC du Sans Plomb 95 et du gazole et les tarifs hors taxe, soulignant leur différence importante.

Mais il s'agit en fait d'une station-service indiquant les tarifs sans taxe réservés à certains types de bateaux, comme le confirme à 20 Minutes la capitainerie de Bourcefranc-le-Chapus.

En pleine grogne généralisée contre la hausse du prix des carburants – qui donne lieu à un appel au blocage des routes le 17 novembre, notamment relayé par Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen –, un post Facebook dénonçant les taxes en vigueur sur le carburant rencontre un succès conséquent.

Cette photo d’une station-service E. Leclerc affichant les prix au litre du sans plomb 95 et du gazole, mais aussi leur tarif lorsqu’ils sont « détaxés » a en effet cumulé plus de 140.000 partages en seulement deux jours – tout en étant parallèlement relayée sur Twitter.

« C'est de pire en pire, on nous prend pour des cons sauf chez Leclerc.... Attention, c'est [à] titre indicatif le prix du carburant détaxé » affirme le texte accompagnant cette photo, qui aurait été prise le 28 octobre, selon sa légende. Le Sans Plomb 95 affiché coûte ainsi 1,51 euros au litre (contre 0,67 euros hors taxe) et le gazole 1,46 euros (contre 0,64 euros hors taxe).



« Leclerc nous fait constater le prix taxé et détaxé » se félicite le post… alors que ces tarifs ne sont en réalité pas destinés aux automobilistes mais à certains marins bénéficiant d’une exemption sur les taxes en vigueur.

Si certains commentaires crient au « trucage », l’origine de cette photo abondamment relayée a pu être établie par un internaute : la station-service se situe à Bourcefranc-le-Chapus (Charente-Maritime), près du pont menant à l’île d’Oléron, comme on peut le vérifier sur Google Maps.

La station-service accessible à côté du panneau d'affichage devenu viral. - capture d'écran

« [C’est] juste une station qui propose du [gasoil] et du Sans Plomb traditionnel, mais aussi du "détaxé" et "coloré" (en bleu) à l'usage des marins professionnels » indique ainsi Eric Taubregeas, en réponse à une page qui cherchait à localiser la station. « « Je suis conducteur routier, spécialisé dans le transport d'hydrocarbures [et] la station de Bourcefranc prise en photo est l'une de celles que l'on livre régulièrement » indique-t-il à 20 Minutes.



Contactée, la capitainerie de Bourcefranc-le-Chapus précise la nature des installations : « Nous avons deux stations différentes : l’une à usage général, et l’autre réservée aux bateaux, sur le port, avec du carburant détaxé réservé [à certains bateaux] et aux ostréiculteurs. » Certains types d'embarcation (ou d'usage) ont en effet droit à du carburant exonéré « des taxes intérieures de consommation » conformément à l’article 265 bis du code des douanes.



Les deux taxes normalement appliquées sur le prix du carburant, la TICPE et la TVA (qui s’applique à la fois sur le prix du carburant et sur la TICPE), sont par conséquent déduites du prix de carburant payé par ces consommateurs, d’où cette différence de prix remarquée.

Le panneau d’affichage E. Leclerc indiquant les prix du carburant TTC et HTC est donc installé dans cette station-service à usage commun, qui comporte seulement deux pompes (gazole et Sans Plomb 95), comme on peut le voir sur la photo de Google Maps.

Des variations de prix concordantes avec les dernières tendances

« Cette station peut être utilisée par tout le monde mais des tuyaux souterrains y sont installés et fournissent les pompes installées sur le ponton du port, qui sont faites pour certaines embarcations » détaille la capitainerie de la commune aux 190 ostréiculteurs. L'affichage des prix HT et TTC n'est donc nullement indicatif d'une pratique purement informative de l'enseigne E. Leclerc au niveau national – contactée, celle-ci n'a pas donné suite à nos sollicitations.



Enfin, si rien ne permet d’établir avec certitude que la photo a été prise le 28 octobre, la variation de prix affichée entre carburant TTC et HTC correspond bien aux tendances de ces dernières semaines.

« Quand on regarde les prix de vente moyens nationaux hebdomadaires des produits pétroliers, relevés par la DGEC [Direction générale de l'énergie et du climat], voilà ce que l’on obtient au 26 octobre : Sans Plomb 95 0,58 €/L HT [et] 1,53 €/L TTC ; Gazole 0,64 €/L HT [et] 1,51 €/L TTC. On est donc dans les ordres de grandeur de la photo » confirme l’Union française des syndicats pétroliers (UFIP).

