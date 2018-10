Intempéries: L'Aveyron, le Gard, la Lozère, l'Hérault et le Var placés en vigilance orange

Des équipes nettoient les rues de Trèbes, inondées, le 16 octobre 2018. — ERIC CABANIS / AFP

Le mauvais temps n’est pas terminé pour cinq départements français. Météo France a placé l’Aveyron, le Gard, la Lozère, l’Hérault et le Var en vigilance orange ce mardi. Le temps devrait se dégrader mercredi matin. L’Aveyron, le Gard, l’Hérault et la Lozère sont placés en vigilance orange aux orages, fortes pluies et inondations, tandis que le département du Var est en alerte orange aux inondations. Météo France craint notamment une « forte crue sur la Nartuby » et invite les locaux à se référer au site Vigicrues.

Beaucoup de pluie en peu de temps

Le temps va progressivement se dégrader sur les régions méditerranéennes, entraînant d’abord de faibles précipitations, qui devraient se renforcer dans la seconde partie de la nuit de mardi à mercredi.

« Les orages vont donner de fortes intensités de pluie en peu de temps, des chutes de grêle et de fortes rafales de vent. Sous les plus fortes cellules orageuses, on attend des cumuls de 50 à 80 mm en moins de trois heures », indique Météo France. La fin de l'alerte est prévue pour mercredi soir à 22 heures.