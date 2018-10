Intempéries: 17 départements en alerte orange neige-verglas

D’ici mardi matin, on attend des quantités de neige de 15 à 30 cm au-dessus de 800 à 1000 m, au moins 5 à 10 cm au-dessus de 500 m, et 2 à 5 cm en-dessous...

Alors que la situation s’améliore en Corse depuis la levée de l’alerte rouge vents, un épisode neigeux notable, arrivant tôt dans la saison, touche mardi matin 17 départements sur un axe allant des Ardennes à l’Aveyron, a annoncé Météo France.

Dans la nuit de lundi à mardi, les chutes de neige au-dessus de 400 à 600m en cours sur le Massif Central atteignent le Limousin à l’ouest, et continuent à s’étendre vers le Centre et la Bourgogne au nord pour arriver aux portes de l’Ile-de-France.

Les premières pluies et neige mêlées atteignent le sud de la Seine-et-Marne, et la neige tient au sol sur l’ouest du Loiret. On relevait vers 2h mardi matin, 3 cm de neige à Nevers, 11 cm à Château-Chinon, 16 cm à Saint-Etienne, 4 cm à Vichy, 6 cm à Grenoble, 8 cm à Aurillac, 13 cm à Ussel.

En fin de nuit de lundi à mardi, la neige continue à tomber sur le Cher, l’Indre, l’Allier, la Haute-Loire, la Loire, le Puy-de-Dome, le Cantal, l’Aveyron, la Corrèze et la Creuse, et une partie de Rhône-Alpes, et ce jusqu’à mardi matin, avec une limite pluie-neige qui pourra descendre encore jusqu’en plaine.

La neige gagne la Champagne, les Ardennes et l’est de l’Ile de France

D’ici mardi matin, on attend des quantités de neige de 15 à 30 cm (localement 50 cm) au-dessus de 800 à 1000 m ; et au moins 5 à 10 cm au-dessus de 500 m, 2 à 5 cm au-dessous de 500m. Mardi matin, les chutes de neige gagneront la Champagne, les Ardennes, l’est de l’Ile de France.

En Haute-Loire, 800 véhicules ont été bloqués lundi soir en bord de route, 192 personnes ont été hébergées dans des structures communales et 1.350 personnes étaient privées d’électricité, selon la préfecture. LA RN 88 entre Saint-Etienne et le Puy-en-Velay a été particulièrement perturbée lundi et la circulation y était interdite sur une partie de l’itinéraire dans le sens Loire/Haute-Loire.

A Saint-Etienne, le maire Gaël Perdriau a également interdit la circulation des poids lourds de plus de 12 tonnes intra muros « jusqu’à la fin de l’alerte orange ». Il est également prohibé de se rendre dans les parcs, jardins et enceintes sportives de la ville. La métropole de Lyon a déclenché son dispositif de viabilité hivernale pour la nuit avec notamment le salage des axes routiers.

La situation s’améliore en Corse

Après la journée de lundi, la situation de la Corse s’est améliorée après la levée de l’alerte rouge vents sur l’ensemble de l’île. La tempête Adrian qui a frappé la Corse s’éloigne vers le nord et le vent de secteur sud-ouest a sensiblement faibli.

La Corse-du-Sud reste en vigilance orange pour les orages, pluies inondations, vagues submersions et l’alerte orange inondation est maintenue sur le Var, a précisé Météo-France en milieu de nuit de lundi à mardi.

La dépression Adrian est accompagnée de vents violents qui génèrent de très fortes vagues de secteur sud-ouest sur l’ouest de l’île dans la nuit et ne faibliront qu’en journée de mardi. Les déferlements associés ainsi que la surélévation du niveau de la mer (surcote) risquent d’engendrer des submersions sur les parties basses ou vulnérables du littoral corse, précise encore l’organisme météo.

Les quatre aéroports corses ont été fermés lundi, ainsi que tous les ports, d’où les derniers ferrys sont partis vers 13h00, avait annoncé lundi la préfète de Corse, Josiane Chevalier. 180 passagers en partance pour Paris sont restés bloqués à l’aéroport d’Ajaccio.

20 Minutes avec AFP