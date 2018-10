Météo: Le Massif central en vigilance orange pour la neige, des orages dans le sud-est et la Corse

Une fine couche de neige sur les quais du Rhône à Lyon, le 1er mars 2018. — KONRAD K./SIPA

Un avant-goût de l’hiver ce lundi. La Corrèze, la Creuse et le Tarn ont été placés en vigilance orange à la neige et au verglas par Météo France, ce lundi. Ce sont donc treize départements, au total, qui sont concernés par une alerte orange à la neige, la pluie ou le verglas : les Alpes-Maritimes, l’Aveyron, le Cantal, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, le Puy-de-Dôme et le Var.

Météo France alerte contre un « épisode pluvio-orageux intense nécessitant un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée » et un « épisode neigeux notable et arrivant tôt dans la saison ». La neige devrait faire son apparition à partir de 600 à 700 m sur le Massif central, 2.000 m sur les Alpes et le Jura. Sur le Massif central, les chutes de neige seront parfois fortes et durables. Ces intempéries devraient s’étendre vers le Nord, lundi soir et mardi matin, avec précipitations neigeuses à très basse altitude, voire en plaine.

« La neige tombera fort, d’abord sur la Haute-Loire et la Lozère en matinée, puis en fin de matinée ou début d’après-midi sur la Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal et l’Aveyron », a prévenu Météo France, qui s’attend d’ici mardi matin à des quantités de neige de 15 à 30 cm (localement 50 cm) au-dessus de 800 à 1.000 m et au moins 5 à 10 cm au-dessus de 500 m, voire plus bas.

Orages et fortes rafales de vent

La Corse passe en vigilance orange « vent violent » et « Vagues submersion » à partir de ce midi. Le Var, déjà en vigilance orange « orages » est placé également en vigilance orange « Pluie inondation ». « Les passages d’averses donneront des cumuls de l’ordre de 100 à 150mm localement 180mm sur les versants sud du relief alpin et corse. Ces orages s’accompagnent de fortes rafales de vent généralement de l’ordre de 100 à 120 km/h », prévient Météo France.

« En Corse, un épisode tempétueux assez généralisé (lié à la dépression baptisée ADRIAN) balaiera l’ensemble de l’Ile entre cet après-midi et ce soir » ajoute le service de météorologie.