Cinq infos dans le rétro : Attaque antisémite à Pittsburgh, disparition de Philippe Gildas et crash à Leicester

Recueillement et hommage devant la synagogue de Pittsburgh (Etats-Unis), touchée par une attaque antisémite ayant fait onze morts. 28 Octobre 2018 — : Matt Rourke/AP/SIPA

Vous avez eu trop froid pour suivre l’actu de ce week-end ? Pas de souci, on vous résume l’essentiel.

Onze personnes ont été tuées samedi dans une attaque antisémite près d’une synagogue à Pittsburgh, en Pennsylvanie, ont rapporté les médias américains. La fusillade a eu lieu samedi matin, jour de shabbat pour la communauté juive. Le président américain a dénoncé la « haine » aux Etats-Unis et annoncé un bilan «plus dévastateur» que ceux déjà avancé.

Les infos en plus: Antisémite et complotiste, qui est le Rob Bowers, le suspect ?

Y a-t-il un regain de l'antisémitisme aux Etats-Unis ?

Le journaliste Philippe Gildas, animateur phare de Canal + dans les années 90, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à l’âge de 82 ans, a annoncé à l’AFP l’animateur Antoine de Caunes, l’un de ses proches. Philippe Gildas est décédé à Paris des suites d’un cancer, a-t-il précisé. Le monde des médias a rendu un hommage unanime et ému à une « grande voix », « un Grand Monsieur ».

L’info en plus : « Tout ce qu’il a fait, il l’a fait avec exigence, humour et indépendance ». Pour 20 Minutes, Jean-Pierre Elkkabach rend hommage à Philippe Gildas

3 - Crash de l’hélicoptère du président du club de foot Leicester City

Selon la chaîne de télévision Sky Sports, un hélicoptère appartenant au président du club de football britannique de Leicester City, le Thaïlandais Vichai Srivaddhanaprabha, s’est écrasé en flammes près du stade de foot.

L’accident a eu lieu quelques heures après le match de Premiere League Leicester- West Ham lors d’un match de Première League au King Power Stadium.

La confusion régnait dimanche sur l’identité et le nombre de victimes, en l’absence de sources officielles. On ne sait pas non plus si des personnes à terre ont été blessées.

Vichai Srivaddhanaprabha a l’habitude de quitter le stade avec son hélicoptère lorsqu’il assiste à un match à domicile de Leicester.

4 - Un congé paternité rallongé pour les parents de bébés prématurés

Il a été voté à l’unanimité par les députés dans la nuit de vendredi à samedi. L’amendement gouvernemental prévoit un allongement du congé paternité lorsque qu’un nouveau-né est hospitalisé dans une unité de soin spécialisé après un accouchement. « Cette disposition contribuera à la consolidation du lien entre le parent et l’enfant mais également à l’amélioration de la santé publique (…) et au soutien de la mère de l’enfant pendant cette période critique », a ajouté Agnès Buzyn, ministre de la Santé.

5 - Météo : les premières neiges

Les premiers flocons sont tombés dans la nuit de vendredi à samedi, à basse altitude. Alors que les températures ont fortement chuté vendredi [de 3 à 7 degrés en dessous des moyennes de saison] la France a connu son premier épisode neigeux. Et sur les réseaux sociaux, les chaînes météo, les stations de ski et des internautes impatients ont largement partagé les premières images de flocons et du chouette manteau blanc recouvrant chalets, champs ou sommets.