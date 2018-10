VIDEO. Ça y est... Il a neigé dans les Vosges, le Jura, les Pyrénées et les Alpes

Météo France les avait annoncés… les premiers flocons sont tombés dans la nuit de vendredi à samedi, à basse altitude. Alors que les températures ont fortement chuté vendredi [de 3 à 7 degrés en dessous des moyennes de saison] la France a connu son premier épisode neigeux. Selon Météo France, il a ainsi neigé en montagne à partir de 700 mètres sur les Vosges, le Jura et le Massif-central, à partir de 1.000 mètres sur les Pyrénées et les Alpes du nord, vers 2.200 mètres sur les Alpes du sud. Et sur les réseaux sociaux, les chaînes météo, les stations de ski et des internautes impatients ont largement partagé les premières images de flocons et du chouette manteau blanc recouvrant chalets, champs ou sommets.

Quelle belle image de la station de ski d'#Avoriaz ! Plusieurs centimètres de #neige déjà (on le distingue clairement au niveau du télésiège). Visibilité mauvaise et conditions de circulation de plus en plus délicate. Image @AvoriazTourisme #Alpes pic.twitter.com/bLez1hFkAB — Kévin Floury (@kevinfloury) October 27, 2018

Chutes de #neige en cours sur les #Pyrénées à la station de Porté-Puymorens.

Crédit : https://t.co/NFZMysg3xP pic.twitter.com/9FEJTiRhrQ — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) October 27, 2018

Le retour de la #neige également du côté des #Alpes. Un exemple sur @courchevel, en #Savoie en cette fin de matinée ! Webcam via @skaping pic.twitter.com/8brHOXzLyf — Météo Villes (@Meteovilles) October 27, 2018

« Sur le Massif central, il devrait tomber environ 5 à 10 cm au-dessus de 1.000 mètres, et dans les Pyrénées, 10 à 20 cm au-dessus de 1.500 mètres », a déjà annoncé ce vendredi à 20 Minutes Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France, assurant que ce refroidissement n’était pas « anormal pour la saison ».

Dimanche, de la neige aussi

Demain, dimanche, les prévisions évoquent de la neige à basse altitude sur le relief, à 600 mètres puis 800 mètres sur l’est du Massif-Central, à 800 mètres sur les Alpes, le matin puis remontant vers 1.200 puis 2.000 mètres en cours de journée. A partir de la soirée, le mauvais temps qui gagnera le Nord-est donnera de la neige à basse altitude, touchant le plateau de Langres et le Morvans.

Sous les pluies qui s’enrouleront sur les autres régions de la moitié sud et est du pays, la limite pluie-neige se situera le matin vers 700 mètres sur les Pyrénées, 500 mètres sur l’ouest du Massif-Central, vers 900 mètres sur le relief du nord-est.

