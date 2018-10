Prix du carburant: Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen appellent à bloquer la France le 17 novembre

Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, le 29 avril 2017 à Paris. — GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Les politiques se joignent à la contestation, après une multiplication des appels à manifester sur les réseaux sociaux. Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen ont appelé ce vendredi à bloquer les routes dans toute la France le 17 novembre pour dénoncer la hausse des taxes sur les carburants.

⛽️ Cet après-midi à Yerres, j'ai dénoncé en direct sur ma page Facebook le SCANDALE du prix de l'essence !

🚨 Le #Gouvernement nous ment : il fait croire qu'il augmente les taxes sur l'essence pour l'écologie, mais en réalité, il les augmente pour remplir les caisses de l'Etat ! pic.twitter.com/KTsRBBC4YQ — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) October 25, 2018

« Il faut bloquer toute la France le 17 novembre, il faut que la population française dise à ce gouvernement : "Maintenant, ça suffit" », a déclaré sur RMC Nicolas Dupont-Aignan. Le président de Debout la France (DLF) a ajouté que c’est un « samedi parce qu’il ne faut pas paralyser les gens qui travaillent ». Avec cette mobilisation contre ce « scandale absolu », Nicolas Dupont-Aignan s’est dit « convaincu qu’on peut changer l’histoire » et obtenir l’annulation de l’augmentation des taxes sur les carburants.

« Remplir les caisses de l’Etat »

« L’ensemble de nos élus et délégués départementaux, de nos fédérations, rejoindront la contestation qui est en train d’émerger, a indiqué la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen sur Europe 1. Il va falloir que le gouvernement comprenne que les Français n’en peuvent plus, ils ne peuvent plus se déplacer en voiture (…) Nos ministres vivent à Paris mais dans la ruralité la voiture c’est essentiel. »

📹 "Avec cette hausse spectaculaire des prix du carburant, les Français n'en peuvent plus ! La plupart d'entre eux, notamment dans la ruralité, ont besoin de leur voiture pour travailler. Nous rejoindrons la contestation qui monte !" #17Novembre #E1Matin pic.twitter.com/Of7Ns5zYAm — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 26, 2018

Selon elle, l’augmentation des prix du carburant, « spectaculaire », « n’est pas corrélée, contrairement à ce qu’on nous explique, à la lutte [contre le réchauffement climatique]. Il s’agit là de remplir les caisses de l’État car il faut contrebalancer l’immensité des cadeaux faits aux plus riches des Français. »