VIDEO. Météo: «Le pays va connaître un pic de froid ce week-end»

Il va faire froid en cette fin de février 2018 — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Après la chaleur, le froid fait son grand retour dès ce wwek-end.

20 Minutes fait le point avec Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France.

Les premiers frimas vont sonner le glas de l’été indien. Dès ce week-end, les températures vont fortement chuter dès ce vendredi, de 3 à 7 degrés en dessous des moyennes de saison, et la France connaîtra son premier épisode neigeux. Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France, nous explique les causes de ce refroidissement, pas anormal pour la saison.

Pourquoi les températures vont-elles baisser ce week-end ?

C’est lié à un changement de position de l’anticyclone Nord et à l’arrivée d’une dépression. Une perturbation va se déployer sur le nord-ouest du pays, et entraînera des pluies faibles ce week-end. Mais à l’arrière de cette perturbation, il y a une masse d’air froid. C’est pour cela que les températures vont repasser sous les moyennes de saison.

Il va pleuvoir dans le Sud-Est et le Nord-Est. Cela ne devrait pas compenser la sécheresse historique que ces régions, notamment du Nord et de l’Ouest, ont connue, mais cela apportera une légère amélioration. On a vécu un été et un début d’automne très sec et très chaud, avec une situation anticyclonique.

Va-t-il neiger ?

Sur le Massif central, il devrait tomber environ 5 à 10 cm au-dessus de 1.000 mètres, et dans les Pyrénées, 10 à 20 cm au-dessus de 1.500 mètres.

Est-ce que le froid est là pour durer ?

Après ce petit pic de froid, on observera un réchauffement. Les températures vont remonter très progressivement vers les moyennes de saison la semaine prochaine.

Attention toutefois à lundi, il y aura probablement une dépression en Méditerranée qui pourra apporter des pluies et des vents très violents entre la Corse et la Côte d’Azur. Ailleurs, il fera encore froid, il n’est pas impossible que quelques flocons tombent sur les collines normandes.

Est-ce exceptionnel pour la saison ?

Non, ce froid est classique pour la saison. Ce qui est exceptionnel, c’est que le mois d’octobre a été très chaud, on a observé des températures records.