Violences à l’école: Christophe Castaner «n’exclut pas la présence» de policiers dans les établissements

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d'Etat Laurent Nunez, le 25 octobre 2018. — Yann Bohac/SIPA

Après les menaces d'un élève sur sa professeure avec une arme factice à Créteil​, le gouvernement montre sa volonté de lutter contre la violence à l’école. Christophe Castaner a annoncé ce vendredi une série de mesures qui seront présentées mardi en Conseil des ministres.

Christophe Castaner, qui s’exprimait devant la presse aux côtés des ministres de l’Education et de la Justice, Jean-Michel Blanquer et Nicole Belloubet, « n’exclut pas la présence physique des forces de l’ordre » dans les établissements, notamment « dans les quartiers les plus difficiles ». Cette proposition fera partie des mesures destinées à renforcer la sécurité à l’école.