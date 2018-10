Le siège de Google à Mountain View en Californie. — SUSANA BATES / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Turbulences en vue dans la Silicon Valley. Une enquête du New York Times affirme que Google a protégé plusieurs cadres visés par des accusations de harcèlement ou d’inconduite sexuelle, parmi lesquels le créateur d’Android Andy Rubin. L’entreprise n’a pas directement démenti mais son directeur général, Sundar Pichai, a assuré dans une lettre adressée aux employés que Google prend désormais de telles accusations au sérieux : 48 salariés ont été licenciés pour harcèlement sexuel au cours des deux dernières années. Aucun n’a touché d’indemnités de départ, contrairement au papa d’Android Andy Rubin, en 2014, ou à l’ancien patron de Google Search, Amit Singhal, début 2016.

Le FBI enquête pour retrouver celui (ou ceux) qui a envoyé dix colis suspects à des personnalités anti-Trump. Jeudi, la piste s’orientait du côté de la Floride, selon le New York Times, une information que les autorités ont refusé de confirmer. Quant à la liste des « cibles », elle s’est allongée jeudi, le FBI confirmant que des colis suspects avaient été adressés à l’acteur Robert de Niro, très critique de Trump, et à l’ancien vice-président démocrate Joe Biden.

Oubliez tout ce que vous pensiez savoir de Batman, le super-héros le plus populaire au monde car ce combattant du crime n’est, finalement, peut-être pas aussi irréprochable que son mythe le laisse entendre. L’américain Sean Murphy, l’un des plus grands noms actuels du comics, s’amuse à inverser les rôles dans son Batman White Knight : l’homme chauve-souris y apparaît en brute épaisse alors que le Joker, son ennemi juré, s’y rachète une morale ! Le titre fait un carton dans les librairies d’outre-Atlantique et les éditions DC Comics et Urban Comics offrent quelques planches du nouvel album aux lecteurs de 20 Minutes… A découvrir par ici.