Les immanquables du jour: Pollution dans l'Aude, cité U envahie de cafards et chauffeur de bus mobilisé contre le handicap

La mine d'or de Salsigne, fermée en 2004, dont les déchets polluants font encore polémique. — T. Bordas - Sipa - Archives

Il est 19h30, c’est l’heure de vos infos immanquables du jour. Celles grâce auxquelles vous serez intarissable ce soir au moment de commenter l’actu à ce si chouette dîner.

L’article recommandé par la rédaction : Les inondations dans l’Aude ont-elles déclenché une vague de pollution à l’arsenic ?

Après les inondations dans l’Aude, la rumeur a surgi d’une pollution à l’arsenic dans l’Orbiel en dessous de l’ancienne, et polémique, mine d’or de Salsigne. La préfecture indique qu’il n’y a pas eu de dégâts graves dans la « décharge » de la mine, ni de pollution de l’eau potable, mais des riverains de l’Orbiel sont moins optimistes.

La question du jour : Pourquoi des étudiants toulousains subissent-ils la présence de cafards et de punaises de lit dans leur cité U ?

Des résidents de la Cité universitaire de l’Arsenal, à Toulouse, dénoncent la présence de cafards et de punaises de lit. Le Crous affirme qu’il met en place un protocole à chaque signalement, et met en cause l’hygiène des étudiants…

L’article le plus lu du jour : Il se défenestre pendant une perquisition

La police a enfoncé la porte de sa maison située en Seine-Saint-Denis mardi matin, dans le cadre d'une affaire d'escroquerie en bande organisée. L’homme a préféré se défenestrer pour leur échapper. Il s’est tué.

L’article le plus partagé du jour : Un chauffeur de bus fait descendre ses passagers pour faire monter une personne handicapée

Jeudi 21 octobre, un homme handicapé a partagé sur Twitter sa mésaventure : voyant que personne ne voulait se pousser, un conducteur de bus a fait descendre tous les passagers de son véhicule.