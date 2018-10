Prison: Près de 70.714 personnes incarcérées en France, un nouveau record

Trois détenus se sont suicidés en une semaine à la prison de Béthune (illustration). — M.Libert / 20 Minutes

La surpopulation carcérale continue. Pas moins de 70.714 personnes sont incarcérées dans les prisons françaises, un nouveau record, selon les chiffres de l’administration pénitentiaire publiés ce jeudi.

En juin dernier, lors du précédent record, 70.710 détenus avaient été comptabilisés. Le chiffre avait diminué en juillet et en août, une baisse habituelle en période estivale : l’activité judiciaire est traditionnellement ralentie et le nombre de placements en détention est moindre. Au 1er octobre, la population carcérale a augmenté de 3,12 % par rapport à la même époque l’an dernier, pour atteindre 70.714 prisonniers.

Une réforme pour diminuer la surpopulation carcérale

Selon les chiffres de l’administration pénitentiaire, la population carcérale a augmenté de 11,92 % en dix ans. La barre très symbolique des 70.000 détenus, pour moins de 60.000 places, avait quant à elle été franchie en avril. Pour lutter contre la surpopulation, le gouvernement a promis la création de 7.000 places de prison d’ici à la fin du quinquennat et la redéfinition de l'échelle des peines.

La ministre de la Justice veut notamment proscrire l’emprisonnement pour les très courtes peines, tout en garantissant l’application des peines d’emprisonnement de plus d’un an et en multipliant les alternatives en milieu ouvert. La hausse du nombre de détenus est majoritairement due à une augmentation du nombre de prévenus, c’est-à-dire en attente de jugement, qui composent près du tiers des personnes incarcérées.

Plus de 11.000 personnes placées sous surveillance électronique ou à l’extérieur

Ainsi, au 1er octobre, on comptait 20.915 prévenus dans les prisons françaises, soit 29,6 % de la population carcérale. Ils étaient 19.889 il y a un an. Au total, 81.844 personnes étaient placées sous écrou, dont 11.170 faisant l’objet d’un placement sous surveillance électronique ou d’un placement à l’extérieur, un chiffre stable.

Environ 50 établissements, sur un total de 187, connaissent un taux d'occupation supérieur à 150%. La surpopulation carcérale touche aussi bien les maisons d’arrêt de la région parisienne que des établissements de petite taille dans des petites communes métropolitaines et d’outremer. Parmi les détenus, la part des femmes est de 3,8 % (3.104 personnes incarcérées). Les mineurs représentent 1 % de la population carcérale totale, avec 835 détenus.