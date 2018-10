VIDEO. Les vidéos immanquables de la semaine: La grêle géante à Rome, les ponts WTF et les questions gênantes à Philippe Etchebest

Les yeux dans les nuages, vous êtes quelque peu passé à côté de l’actualité cette semaine ? Regardez droit devant vous, et plus précisément votre écran, on vous a sélectionné les images à ne pas manquer !

1 - Les images folles de la chute de grêle à Rome

« Week-end à Rome / tous les deux sans personne/ orages de grêle/ puisqu’on est frêles, week-end à Rome. » Une tempête géante de grêle a transformé la capitale italienne en banquise. Regardez !

Choquant. Une vidéo, prise vendredi dans un avion Ryanair par David Lawrence​, un passager du vol, montre un homme blanc assis près d’un hublot insulter violemment une dame noire assise à côté et lui ordonner de changer de place. A deux reprises, il lui lance des injures à caractère raciste…

Des ponts époustouflants. Le plus grand pont du monde a été inauguré mardi 23 octobre. Long de 55 kilomètres, il relie Hongkong à la ville de Macau, en Chine. La section centrale du pont se transforme en un tunnel afin de laisser un passage aux bateaux à travers le delta de la rivière des Perles. Mais ce n’est pas le seul pont extraordinaire du monde. La preuve en images

« Si je ne peux pas m’échapper d’ici, je vais me suicider », s’est dit Rana Ahamad un jour où elle se trouvait dans la maison de ses parents à Riyad, en Arabie saoudite. Se suicider… ou être exécutée. Rana Ahmad a fui son pays, car elle y était menacée de mort en raison de son athéisme. Découvrez son histoire.

Un phénomène très rarement observé sur le littoral flamand. Et triste. Une baleine s’est échouée dans la nuit de mercredi à jeudi sur la plage du Coq en Belgique, a indiqué l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB).

Anne Kerloc'h