PasDeVague : Les témoignages les plus poignants que nous avons reçus

Un enseignant dans une salle de classe (illustration). — BEBERT BRUNO/SIPA

Il a fallu qu’une enseignante se fasse braquer par l'un de ses élèves et que la vidéo devienne virale pour que les langues se délient. Avec le hashtag #PasDeVague, les professeurs dénoncent les violences qu’ils subissent et l’abandon de leur hiérarchie. A 20 Minutes, nous avons reçu beaucoup de témoignages en ce sens. Nous avons donc décidé de les regrouper ici et dans la vidéo ci-dessous.

Si vous êtes enseignant et que vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à temoignez@20minutes.fr