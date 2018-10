VIDEO. SMS effacés, aucun regret… Ce qu'Alexandre Benalla a raconté aux juges lors de son interrogatoire

Alexandre Benalla le 19 septembre 2018 à Paris. — Thibault Camus/AP/SIPA

« Non, rien de rien, non je ne regrette rien… » Si Alexandre Benalla n’a pas repris cette rengaine d’ Edith Piaf, il avait un ton plus empreint de fierté que de remords lors de son audition par les juges. « J’ai fait mon devoir de citoyen », a ainsi martelé l’ancien chargé de mission de l’Elysée, selon nos confrères du Monde qui ont pu avoir accès à son interrogatoire de neuf heures.

Alexandre Benalla, mis en examen pour violences volontaires devant les juges, a le 5 octobre dernier insisté sur l’ambiance de « guerre civile » qui régnait ce 1er mai sur la place de la Contrescarpe. Face aux juges, il a réaffirmé que, s’il était présent sur place, c’est avec l’accord de la Préfecture de police, qui lui aurait fourni tous les équipements et les autorisations nécessaires pour participer au 1er-Mai en qualité d’observateur.

« Je n’ai jamais voulu être violent »

Mais c’est la question clef des violences volontaires et le visionnage des images qui ont fait un peu vaciller Alexandre Benalla qui a refusé les termes de « balayette » et minimisé les coups portés. Quand les magistrats parlent de « lourde frappe sur le haut du crâne » de Georgios Delikaris, lui aurait corrigé en expliquant : « là, j’ai eu un geste vigoureux, je ne dis pas le contraire. » Toujours selon Le Monde, il a assuré avoir « effleuré » le torse de la victime « avec la pointe de [son] pied » et « avoir trébuché sur lui ». Pour lui, il s’agissait d'une «chamaillerie» : « je n’ai jamais voulu être violent ».

Alexandre Benalla a expliqué aux juges que pendant sa garde à vue en juillet, des messages sur son portable professionnel semblaient être effacés à distance. « La date apparaissant sur le téléphone a même changé, il était noté 1970 », a-t-il même ajouté, selon les journalistes du Monde. Qui suggèrent que l’Elysée pourrait être derrière cette disparition immédiate de messages… Un détail qui ne manquera pas d’interroger.

