Les boites aux lettres où a été découvert un colis piégé, devant la résidence de George Soros, à Katonah, dans la banlieue de New York City, le 23 octobre, 2018. — Seth Wenig/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Des envois ciblés et coordonnées. Six colis piégés contenant «des engins explosifs potentiels» ont été envoyés à plusieurs personnalités proches du parti démocrate, notamment Barack Obama et Hillary Clinton, entre lundi et mercredi. Le FBI a confirmé qu’au moins une bombe artisanale semblait « en état de marche ». Alors que Donald Trump a dénoncé des actes « odieux », on ne connaissait pas l’identité et les motivations du, ou des, responsables, mercredi soir. Mais à deux semaines des élections de la mi-mandat, le climat politique américain est plus que jamais tendu.

Un câlin avec Giulia sur les bords de la Méditerranée, immortalisé par Carla Bruni. En début de semaine, Nicolas Sarkozy affichait son bonheur familial sur Instagram. La cour d’appel de Paris pourrait le ramener, ce jeudi, à une réalité bien plus pénible que celle des vacances ensoleillées de la Toussaint. Elle doit, en effet, confirmer, ou non, son renvoi en justice dans l’affaire dite « Bygmalion ».

Le PSG va-t-il passer les poules de C1 ? Incongrue il y a encore un mois, la question se pose sérieusement, même si une frappe venue de Pluton a sauvé les Parisiens face à Naples (2-2) dans les arrêts de jeu. Il ne faudra surtout pas perdre en Italie dans quinze jours.