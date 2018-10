Météo: Le froid hivernal fait son grand retour ce week-end dans l'Hexagone

La vague de froid s'étend à la quasi-totalité du pays. — ALLILI MOURAD/SIPA

Après un mois d'octobre aux allures d'été indien, place au froid hivernal. Un froid d’origine polaire va débarquer sur la France et entraîner une « nette chute » des températures ce week-end, a annoncé Météo-France dans un communiqué. De la neige est même attendue à basse altitude.

Sortez les écharpes et les manteaux, les températures devraient descendre, dès vendredi, de 3 à 7 degrés en dessous des moyennes de saison. « Une descente d’air froid d’origine polaire maritime » serait à l’origine de la chute des températures, qui seront comparables à celles d’un mois de novembre, voire de décembre, a expliqué Météo-France.

De la neige attendue sur les reliefs

Vendredi, la journée sera froide et pluvieuse. Le froid continuera de s’installer sur l’Hexagone, samedi, avec des températures de 5 à 12 degrés maximum et de la pluie et de la grisaille sur toute une moitié du territoire.

Dimanche, les températures continueront de baisser et entraîneront des gelées du Massif central jusqu’au Nord-Est. Si la pluie est attendue sur l’ensemble de la France, la neige pourrait tomber sur les reliefs des Pyrénées et des Alpes, du Cantal et du Puy-de-Dôme.