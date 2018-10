Illustration d'un classe de collège. — LE MOINE MICHEL/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Les élèves scolarisés dans les collèges publics d’Ile-de-France défavorisés ont des conditions d’enseignement moins favorables que ceux des beaux quartiers. Si l’on pouvait s’en douter, une étude Conseil national de l’évaluation du système scolaire (​Cnesco), parue ce mercredi en fait la preuve clairement. Son autre vertu est aussi d’observer les inégalités, non au niveau des académies ou des départements, mais au niveau des quartiers. L’organe d’évaluation du système éducatif français a ainsi analysé 900 collèges franciliens qu’il a classés en cinq territoires en fonction du profil social de ses élèves.

L’Arcep déplore une « dégradation progressive de la qualité de service ». Orange risquait mardi une sanction historique après avoir été mis en demeure par le régulateur des télécoms de respecter son obligation de qualité de service « abordable et pour tous », en tant qu’opérateur du service universel du téléphone fixe en France. « Orange doit redresser le tir de toute urgence, dès la fin de l’année. Peu importent les moyens, nous voulons des résultats », a mis en garde le président de l’Arcep.

Quarante ans qu’elle l’attend, qu’elle se prépare. Jamie Lee Curtis est de retour en Laurie Strode pour affronter Michael Myers dans le nouvel Halloween, suite directe du chef d’œuvre de John Carpenter. Sauf qu’il y a eu près de dix épisodes entre les deux, des films que le réalisateur David Gordon Green et le producteur Jason Blum ont décidé de consciemment et complètement mettre de côté. Alors qu’Halloween 2018 a d’ores et déjà rapporté en un week-end plus que n’importe quel opus de la saga, 20 Minutes revient sur une mythologie bien bordélique, et bientôt oubliée ?