Les infos immanquables du jour: Les fusées à l'eau de la Nasa, la retraite à points et la PMA

Des hommes de la NASA. Illustration. — Universal Pictures

Que vous soyez jaloux ou cœur de loup, c’est l’heure des immanquables.

L’article le plus lu du jour : La Nasa s'entraîne à lancer des fusées... avec de l'eau !

Pour sauver la planète, la Nasa ne recule devant rien. Sa nouvelle invention ? Un système de lancement de fusée qui fonctionne… À l’eau ! Le but étant de réduire la consommation d’énergie utilisée lors d’un décollage. L’opération a tout de même nécessité 1,7 million de litres d’eau propulsée à 30 mètres de haut.

L’article le plus partagé du jour : La retraite à points permettra-elle de baisser le niveau des pensions «chaque année»?

Le débat sur la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron mobilise les « pros » et les « anti ». Depuis plusieurs semaines, les opposants au système de retraite à points, que le gouvernement entend généraliser, ont exhumé une vidéo de François Fillon. Dans cette séquence datée du 10 mars 2016, le futur ex-candidat à la présidentielle s’adresse à des chefs d’entreprise lors d’une soirée à la Fondation Concorde.

« Le système de retraite par points, j’y suis favorable, mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va permettre de régler le problème des retraites, explique l’ancien Premier ministre. Le système par points en réalité ça permet une chose, qu’aucun homme politique n’avoue. Cela permet de diminuer chaque année la valeur des points et donc de diminuer le niveau des pensions ».

« Retraites par points = moins de pensions », l’argument est fort. D’autant plus qu’a priori, François Fillon sait de quoi il parle : il a conduit une réforme des retraites en 2003. 20 Minutes a donc cherché à vérifier son affirmation. Pour mieux comprendre, c'est là.

L’article le plus à lire du jour : PMA pour toutes: «Les enfants élevés par des couples homosexuels ne manquent pas de repères»

Comment aborder la question de l’extension de la procréation médicalement assistée (PMA) aux lesbiennes et femmes célibataires avec objectivité et nuance ? Un pari relevé par Bénédicte Flye Sainte Marie, journaliste, qui donne la parole aux défenseurs, opposants, mais surtout aux spécialistes de la PMA et creuse chaque argument sur les conséquences éthiques, pratiques, financières, sociétales d’une telle ouverture. Car d’ici quelques mois, les députés devront débattre et voter la loi de bioéthique qui pourrait ouvrir à toutes le droit à un coup de pouce médical pour avoir un enfant. Une extension qui horripile certains, mais que d’autres attendent avec impatience… Le point par là.