Sherine Tadros, head of New York (UN) Office of Amnesty International, speaks during a news conference at the United Nations le 18 octobre 2018 — TIMOTHY A. CLARY/AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

C’est un élément de plus qui contredit la version saoudienne d’un interrogatoire qui a mal tourné et d’un acte non-prémédité. Après la mort de Jamal Khashoggi au consulat de l’Arabie saoudite à Istanbul, le 2 octobre, un membre du commando venu de Riyad a été vu dans la ville turque portant les habits du défunt, révèle CNN. Selon un responsable turc interrogé par la chaîne, il s’agit d’une « tentative de dissimulation » visant à faire croire que Khashoggi avait bel et bien quitté le bâtiment comme l’avait affirmé Ryad après sa disparition. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis de révéler mardi toute la « vérité » sur le meurtre.

Donald Trump menace d’accroître l’arsenal nucléaire des Etats-Unis, dans la foulée du retrait américain d’un traité sur les armes nucléaires signé pendant la Guerre froide, et alors que Moscou estime que cela rendrait le monde plus dangereux. La Russie « n’a pas adhéré à l’esprit de l’accord ou à l’accord lui-même », a accusé lundi le président américain. Il n’a pas précisé si un nouveau traité pourrait être négocié, mais a indiqué que les Etats-Unis développeraient ces armes à moins que la Russie et la Chine n’acceptent elles-mêmes d’arrêter de le faire. « Tant que les gens ne seront pas revenus à la raison, nous en développerons. C’est une menace pour qui vous voulez. Et ça inclut la Chine, et ça inclut la Russie, et ça inclut quiconque veut jouer à ce jeu-là », a-t-il pointé.

Rarement un procès s’était achevé dans un pareil climat de tension. Et ce, alors qu’aucun verdict n’a été rendu. En décembre 2017, après quatre jours d’audience sur les neuf initialement prévus, le président de la cour d’assises de Seine-Saint-Denis avait annoncé d’une voix blanche le renvoi du procès de Georges Tron et de son ancienne adjointe Brigitte Gruel, jugés pour des « viols » et « agressions sexuelles » en réunion sur deux anciennes employées de la mairie de Draveil, dans l’Essonne. Selon le magistrat, le retard accumulé rendait impossible de tenir les délais impartis.