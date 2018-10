Au moins onze personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche 14 à lundi 15 octobre 2018 après de violents orages et de graves inondations dans l'Aude. — SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Inondations : Macron passe la journée lundi auprès des sinistrés de l’Aude

Une semaine après les intempéries meurtrières dans l’Aude, Emmanuel Macron passe la journée de lundi dans le département auprès des sinistrés, des élus et des forces de secours. Des inondations provoquées par des pluies diluviennes, les pires localement depuis 1891, ont fait 14 morts et plus de 70 blessées. Des centaines de personnes sont sinistrées, leur maison dévastée, des routes sont éventrées, des villages ravagés. Dans les 126 communes les plus touchées, l’Etat a reconnu l’état de catastrophe naturelle, pour que les assureurs indemnisent plus vite les victimes. Les dégâts matériels représentent « de l’ordre de 200 millions d’euros »​, notamment pour les habitations et les véhicules, a estimé dimanche le ministre de l’Économie Bruno Le Maire.

L’adolescent que l’on voit pointer une arme factice sur une enseignante dans un lycée de Créteil (Val-de-Marne) a été mis en examen ce dimanche soir pour « violences aggravées », a-t-on appris auprès du parquet. La vidéo, tournée jeudi puis diffusée sur les réseaux sociaux, a suscité au cours du week-end l’indignation jusqu’au sommet de l’Etat, conduisant les ministres de l’Education et de l’Intérieur à annoncer un « plan d’actions ».

Tariq Ramadan a rendez-vous lundi midi chez les juges d’instruction parisiens pour leur donner sa nouvelle version des faits après la révélation récente de centaines de SMS échangés avec l’une des deux femmes qui l’accuse de l’avoir violée, voici neuf ans. Un an après la première plainte contre lui, au début du mouvement #MeToo, les quelque 399 SMS exhumés d’un vieux téléphone de la deuxième plaignante sont désormais au cœur de l’enquête sur l’intellectuel musulman, incarcéré depuis sa mise en examen le 2 février pour viol sur deux femmes.

La police se dit « abasourdie » par ces découvertes. Les forces de l’ordre ont retrouvé 63 fœtus dans un funérarium de Détroit (Michigan), au cours d’une enquête de plus en plus approfondie sur des allégations de faute professionnelle dans l’établissement, d’après la presse américaine. « Ça va plus loin que ce qu’on pouvait penser », a indiqué le chef de la police de Détroit James Craig, après une perquisition au Perry Funeral Home, où les enquêteurs ont découvert les restes de 36 fœtus dans des boîtes et 27 autres dans des congélateurs.