Professeure braquée à Créteil: Jean-Michel Blanquer encourage les lycées à interdire le téléphone portable

Jean-Michel Blanquer, au collège Louis Armand de Nancy-02/10/2018.Credit:POL EMILE / SIPA/SIPA — SIPA

Le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer « encourage » l’interdiction du téléphone portable dans les lycées après la diffusion d’une vidéo montrant un élève en train de braquer sur sa professeure une arme factice à Créteil, dans un entretien avec Le Parisien lundi.

« Notre loi ouvre la possibilité aux lycées d’interdire le portable. Cela n’était pas possible avant. J’encourage ainsi vivement les lycées qui sont confrontés à des faits anomaux à user de ce nouveau droit », a déclaré le ministre.

Le braquage au lycée Édouard-Branly de Créteil « montre à quel point nous avons eu raison de systématiser l’interdiction du téléphone à l’école et au collège » grâce à la loi du 3 août 2018, a rappelé Jean-Michel Blanquer. « À Créteil, on peut se demander si les faits n’ont pas été accomplis pour être filmés et diffusés », selon lui.

L’élève mis en examen dimanche soir pour « violences aggravées »

La vidéo relayée sur les réseaux sociaux, qui a suscité au cours du week-end de nombreuses réactions politiques, montre un adolescent debout dans une salle de classe, brandissant un pistolet près du visage de l’enseignante tout en lui demandant de l’inscrire « présent » au cours. Arrivé en retard, il contestait que l’enseignante le note comme absent.

L’élève, qui aura 16 ans le mois prochain, a été mis en examen dimanche soir pour « violences aggravées » et remis en liberté avec des mesures de contraintes provisoires, a indiqué le parquet de Créteil. Il sera jugé ultérieurement par un juge des enfants. Des poursuites ont aussi été engagées contre X pour l’enregistrement et la diffusion de la vidéo, dont l’auteur n’avait pas encore été identifié dimanche, a indiqué le parquet

Les réseaux sociaux amplifient la tentation d’imiter les choses vues à la télévision

« Aujourd’hui, les réseaux sociaux amplifient la tentation d’imiter les choses vues à la télévision ou sur Internet. Ils encouragent également des élèves qui se croient malins d’organiser des faits avec pour motivation de les diffuser », a observé le ministre. « Nous devons nous battre contre cela », a-t-il affirmé.

Dimanche, Jean-Michel Blanquer et Christophe Castaner, qui vient d’être nommé place Beauvau avec l’ambition affichée d’une politique de fermeté, avaient annoncé la réunion d’un « comité stratégique » pour un « plan d’actions ambitieux » contre les violences visant les enseignants. Dans un communiqué commun, les deux ministres avaient condamné « les menaces et avanies » subies par l’enseignante ainsi que la diffusion de la vidéo, où le visage de l’enseignante n’est pas flouté.