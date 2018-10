A Paris, environ 3.000 personnes ont manifesté contre l'homophobie

Des centaines de personnes ont participé à contre-manifestation pendant que La Manif pour tous, opposée au mariage homosexuel, défilait dans Paris le 16 octobre 2016. — Mathias Walter/SIPA

Environ 3.000 personnes, selon la police, se sont rassemblées à Paris ce dimanche pour dénoncer l’homophobie. Elles ont défilé en scandant « stop aux LGBTphobies » et « pour le droit d'« aimer librement ». La manifestation était organisée à l’appel de plusieurs associations, après une série d’agressions homophobes à Paris ces dernières semaines.

« C’est assez incroyable qu’en 2018 on doive venir place de la République réclamer des droits »

« C’est assez incroyable qu’en 2018 il y ait encore ce genre de problèmes et qu’on doive venir place de la République pour réclamer des droits », a dit à l’AFP Benoît, 39 ans, venu témoigner sa « solidarité envers les victimes » et « mettre un coup de pression sur les autorités ». « On ne peut pas encore aimer librement en France aujourd’hui », a déploré à ses côtés, Pierre, un Parisien de 40 ans.

Comme eux, Olivia et Philippine, 25 et 26 ans, racontent à l’AFP avoir subi des « agressions verbales, des insultes ». Il y a « les parents qui tirent leur enfant de l’autre côté de la rue » ou celui qui leur lance : « "qui fait l’homme chez vous ?" ». Résultat : « on se restreint dans nos déclarations en public, on ne le fait que dans des lieux "safe", fermés », disent-elles.

Plusieurs membres du gouvernement présents

L’une des dernières en date a eu lieu mardi. Guillaume Mélanie, président d’Urgences Homophobie, une association d’aide aux étrangers LGBT en danger dans leur pays, a été frappé à la sortie d’un restaurant. Présent à la manifestation, l’œil encore marqué par un coquard, il s’est félicité d’une « libération » de la parole. Après son agression, il avait posté sur Twitter une photo de son visage tuméfié. « Avant on se culpabilisait, aujourd’hui on se montre », a-t-il dit.

Le ministre de la Culture Franck Riester était lui aussi à la manifestation. Il a rendu publique son homosexualité, tout comme le secrétaire d’Etat en charge du numérique, Mounir Mahjoubi, également présent au rassemblement, aux côtés du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux.

Mobilisons nous contre les #LGBTphobies. On ne peut accepter que des femmes et des hommes soient agressés pour ce qu’ils sont. Luttons tous ensemble contre l’intolérance, les discriminations et les violences. @SOShomophobie #VivreSansHaine cc @MarleneSchiappa @BGriveaux @mounir pic.twitter.com/cSAy3aCCaB — Franck Riester (@franckriester) October 21, 2018

Une agression physique homophobe tous les 3 jours en France selon SOS Homophobie

Joël Deumier, président de SOS Homophobie, a réclamé d’urgence une « campagne nationale » de sensibilisation contre les LGBTphobies et que toutes les paroles LGBTphobes, qu’elles viennent « du Pape, de la Manif pour tous ou de Marcel Campion », soient « systématiquement » condamnées par le gouvernement. « Il y a une agression physique homophobe tous les trois jours en France », a-t-il rappelé.

A Paris, les actes à caractère homophobe entre janvier et septembre sont en baisse de 37 % par rapport à 2017 sur la même période (74 faits constatés contre 118), selon la Préfecture de police. La maire de Paris Anne Hidalgo a appelé mercredi à « un sursaut collectif » et invité les services de la Préfecture de police, du procureur de Paris, de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah) ainsi que les associations à une réunion sur le sujet.