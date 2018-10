Homophobie: Un appel à manifester contre les violences ce dimanche à Paris

Le drapeau LGBT — STR/NEWSCOM/SIPA

Dénoncer la violence et faire réagir les pouvoirs publics. La manifestation qui doit avoir lieu ce dimanche place de la République, à Paris à 17h, a deux objectifs on ne peut plus clairs. Quarante-deux associations en tout appellent à protester contre les agressions homophobes qui se sont déroulées ces dernières semaines dans la capitale.

Les dernières -connues- en date remontent à cette semaine. Ce samedi, quatre personnes auraient été interpellées après avoir frappé un homme et l'avoir insulté, rapporte BFM. Lundi soir, un couple d'hommes qui s'embrassaient à bord d'un VTC se sont vus éjecter de la voiture et frapper par le chauffeur. Mardi, c'est le président d'Urgence homophobie, Guillaume Mélanie, qui s'est fait agresser en pleine rue.

Au cours des derniers mois, plusieurs agressions homophobes ont eu lieu à Paris. D'après la Préfecture de police, il n'y aurait pourtant pas de recrudescence. 151 faits ont été constatés au cours des neuf premiers mois de 2018 contre 171 pour la même période en 2017, soit 11,7 % en moins. De même, le nombre de victimes enregistré est passé de 164 à 154 sur cette période.. Des chiffres que les associations de défense LGBT appellent à relativiser car selon elles, de nombreuses victimes ne déposent pas plainte.