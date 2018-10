Les infos immanquables du jour: New romance, Ryanair et Johnny Hallyday

Des fans du genre faisant la queue pour une dédicace au Festival de la New romance, en 2017. — Hugo et Cie

Les turbulences se poursuivent chez Ryanair. La compagnie aérienne low-cost, confrontée fin septembre à un mouvement de grève du personnel réclamant de meilleures conditions de travail, fait désormais face à une polémique déclenchée sur les réseaux sociaux.

Le 14 octobre, la page Facebook « Ryanair MUST change » (« Ryanair doit changer »), connue pour ses publications critiques vis-à-vis de l’entreprise irlandaise, publie la photo de six membres d’équipage, allongés au sol, qui devient vite virale. « Voilà [un] équipage de Porto bloqué la nuit dernière dans la salle de l’équipage de Malaga [en Espagne]. Ils ont été détournés [de leur itinéraire] et laissés là par la compagnie » précise la légende. Les explications de notre journaliste Alexis Orsini à propos de cette image par là.

Le genre est né outre-Atlantique, mais la Française se l’est bien approprié. A seulement 22 ans, Morgane Moncomble sort déjà son deuxième roman de New Romance. La jeune femme a commencé à écrire sur une plateforme, Wattpad, « la même qu’Anna Todd » (aka, la papesse du genre), en 2015. Repérée, elle a été publiée, et a pu commencer à se rêver auteure à plein temps. Difficile pour celle qui habite encore chez sa mère à Enghien-les-Bains (Val-d’Oise) de s’imaginer faire autre chose. Même si, pour l’instant, elle ne gagne que « ce qui s’apparente à de l’argent de poche ». Pour mieux comprendre le monde de la New Romance, c'est par là.

On s’y attendait mais la réalité pourrait dépasser les attentes. L’album posthume de Johnny Hallyday, Mon pays c’est l’amour, qui sort vendredi, déchaîne déjà les passions - il n’y a qu’à voir la « fan zone » créée devant les locaux de Warner à l’occasion de la conférence de presse en début de semaine. Les chiffres ne mentent pas : 800.000 albums mis en place. C’est gigantesque et historique. On a même été obligés de freiner les magasins », a annoncé lundi Thierry Chassagne, le président de Warner Music France, la maison de disques du rockeur depuis 2005. Un article à lire en intégralité par là.