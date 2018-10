VIDEO. Lyon: Un handicapé lance un appel à Emmanuel Macron pour intégrer le gouvernement

Mehdi Belbachir, un Lyonnais de 26 ans, atteint d'une myopathie propose ses services à Emmanuel Macron pour intégrer le futur gouvernement. — Capture d'écran

Ce Lyonnais de 26 ans, en situation de handicap, a interpellé Emmanuel Macron dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux pour intégrer le futur gouvernement.

Le jeune homme, qui a déjà mené des opérations « médiatiques » par le passé, propose ses services pour faire évoluer les politiques sur le handicap.

Ce n’est pas la première fois que ce Lyonnais de 26 ans fait parler de lui. Mais aujourd’hui, c’est en politique que ce jeune homme, atteint d’une myopathie, aimerait s’engager. Dans une vidéo postée mercredi sur son compte Facebook, Mehdi Belbachir a décidé d’interpeller le président de la République Emmanuel Macron pour lui demander d’intégrer son futur gouvernement.

Une proposition « très sérieuse » affirme à 20 Minutes le jeune handicapé, fondateur de l’association Indépendance et Solidarité, destinée à favoriser l’inclusion des personnes handicapées dans la société. « Je vois, de par mon expérience personnelle, que beaucoup de choses ont déjà été faites, mais aussi que beaucoup restent à faire. J’ai de l’énergie, je sais me battre au quotidien pour défendre ces idées et ces valeurs-là. C’est pourquoi M. le président, je vous propose mes services », indique Mehdi dans la vidéo, déjà visionnée quelques milliers de fois.

«Le handicap reste tabou dans la société »

« J’ai vraiment envie de m’investir et d’apporter mon expérience personnelle pour faire bouger les choses. Qui mieux qu’une personne handicapée peut apporter un plus pour faire évoluer les politiques en la matière ? », explique-t-il à 20 Minutes. Parmi les chantiers prioritaires à poursuivre ou à mener, ce Lyonnais évoque « l’accessibilité des lieux publics, la prise en charge des enfants handicapés à l’école et l’emploi ».

« Aujourd’hui encore, quoiqu’on dise, beaucoup d’employeurs ont peur d’embaucher des personnes en situation de handicap. Je suis actuellement en demande d’emploi, je le vis au quotidien. Il est indispensable de parler du handicap, car dans notre société cela reste un vrai tabou », confie Mehdi Belbachir, qui espère que son message sera entendu et pris au sérieux par Emmanuel Macron. « Je sais que vous me répondrez, je compte sur vous ! », ajoute le jeune homme à l’intention du président de la République.

Un défi à Cyril Hanouna

Ancien agent d’accueil puis agent administratif, ce jeune Lyonnais, atteint d’une maladie neuromusculaire qui lui impose de se déplacer en fauteuil, regorge d’énergie et semble prêt à tout pour faire bouger les lignes. Il y a trois ans, il avait fait parler de lui une première fois dans les médias en lançant un appel aux dons sur les réseaux pour financer l’achat et l’aménagement d’un véhicule adapté. « Cela avait fonctionné. J’ai pu acheter ma voiture », se souvient-il.

En 2017, il n’a pas hésité à défier Cyril Hanouna, via les réseaux une nouvelle fois, pour devenir chroniqueur d’un jour de l’émission Touche pas à mon poste, diffusée sur C8. Son culot a séduit l’animateur et Mehdi a ainsi participé à trois émissions. « J’ai une vraie passion pour l’audiovisuel, mais aujourd’hui, j’aimerais vraiment pouvoir m’engager au sein du gouvernement pour apporter ma pièce à l’édifice ».