VIDEO. Nessie, la bête du Gevaudan... Ces cinq monstres légendaires sont-ils réels?

TERREUR Ils sèment la terreur et font couler beaucoup d'encre. Passage en revue de ces monstres de légende qui parfois n'en sont pas une...

Brrr, à qui appartient cette énorme tentacule? — MARY EVANS/SIPA

Si on vous dit «Yéti», «kraken», «Bête du Gévaudan»... Vous pensez à d'anciennes légendes ou de vieux contes. De fait, les premières descriptions du kraken, ce monstre tentaculaire qui hante les fonds des mers et terrorise les marins, remontent à la Grèce antique.

La célèbre Scylla, contée par Homère et pendant de la non moins terrible Charybde, est décrite comme une «terrible aboyeuse et tentaculaire créature» par l'auteur de l'Odyssée. Ces longs tentacules font penser à un calmar géant. Comme quoi, chaque légende recèle un fond de vérité. Petit passage en revue de ces monstres légendaires qui s'ancrent dans la réalité.

>> A lire aussi : Monstres légendaires: Le monstre du Loch Ness, l’histoire d’une traque pas encore terminée

>> A lire aussi : VIDEO. «Monstres légendaires»: Le kraken, cet animal des profondeurs devenu un monstre à cause de Jules Verne

>> A lire aussi : «Monstres légendaires»: La ganipote, le loup-garou qui semait la terreur dans l'ouest de la France