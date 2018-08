Les infos immanquables du jour: Agression sexuelle, prix des cigarettes et Aubervilliers sous le choc

Un incendie dans un immeuble d'habitation a fait sept blessés graves, dont cinq enfants, dimanche 19 août 2018, à Aubervilliers. — Thomas SAMSON / AFP

Que vous soyez à Dijon, à La Rochelle ou ailleurs, c’est l’heure pour vous de retrouver les infos immanquables du jour.

L’article le plus lu du jour : Figure du mouvement #MeToo, l'actrice Asia Argento accusée d'agression sexuelle à son tour

C’est une affaire qui fait tache. L’actrice italienne Asia Argento, figure de proue du mouvement #MeToo après avoir accusé le producteur Harvey Weinstein de viol, aurait versé de l’argent à un homme qui affirmait qu’elle l’avait agressé sexuellement à l’âge de 17 ans, a rapporté dimanche le New York Times. La suit est à lire ici. Et par là, découvrez qui est Jimmy Bennett, l’acteur qui accuse Asia Argento.

L’article le plus partagé du jour : Le prix des cigarettes augmente encore

Lentement, mais sûrement. Le prix des cigarettes n’a cessé d’augmenter depuis fin 2017. Ce lundi, certains paquets de cigarettes vont voir une hausse légère de leur prix. Pour découvrir quelles marques sont concernées, c'est par ici.

L’article à lire du jour : «J'ai vu une femme brûlée au visage», les riverains sous le choc et en colère

« J’ai été alerté par les cris d’une femme. » Au lendemain de l’incendie qui s’est déclaré ce dimanche à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, le deuxième en moins d’un mois, les riverains sont sous le choc et en colère.

Les lieux du drame gardent les stigmates de la veille avec des tuiles au sol et des vêtements d’enfants déchiquetés et brûlés. En tout, vingt-trois personnes ont été blessées dont 10 policiers et 7 personnes, dont cinq enfants, sont dans un état inquiétant. La suite du reportage c'est à lire dans cet article.

L’interview à lire du jour : «La Grèce entre dans une période de tous les dangers»

Après huit ans « cauchemardesques » de tutelle des créanciers, l’UE et FMI, la Grèce est sortie lundi officiellement des plans d’aide. Mais le pays n’en a pas pour autant terminé avec l’austérité et les réformes, explique Georges Prévélakis, professeur de géopolitique à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Retrouvez l'interview par ici.