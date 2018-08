Pont effondré à Gênes: Une cagnotte pour aider la mère de Nathan, l'une des quatre victimes françaises

44 personnes sont mortes dans l'effondrement d'une portion de viaduc de l'autoroute A10 mardi 14 août, à Gênes. — ANDREA LEONI / AFP

Près d’une semaine est passée depuis le terrible effondrement du viaduc de Morandi de Gênes, qui a fait 43 morts. Parmi eux, Nathan Gusman, 20 ans. En plus d’affronter son deuil, rapporte Midi-Libre, sa mère Laetitia Santi doit se confronter à de grandes difficultés financières conséquentes. Sa famille a choisi de lancer une cagnotte en ligne pour lui venir en aide.

Le trajet jusqu’à Gênes pour la reconnaissance du corps de Nathan, l’hébergement ainsi que la nourriture sur place, l'enterrement ensuite… Laetitia Santi doit avancer des sommes importantes dans cette période douloureuse de deuil. « Compte tenu de l’ampleur de cet événement en Italie, [les assurances] mettront probablement un temps considérable à intervenir », rajoute sa famille.

Le surplus éventuel de la cagnotte versé à des associations

Une cagnotte en ligne a été ouverte en conséquence sur le site web Leetchi afin d’apporter une aide financière et morale à Laetitia. Ce lundi matin, elle comptait déjà 225 participants et plus de 5.500 euros récoltés. Les frais à avancer seront communiqués dès que possible, a assuré la famille de Laetitia.

Le maître mot de cette initiative doit rester la transparence, explique la famille dans le message de présentation de la cagnotte. Elle déplore également les « nombreux commentaires sceptiques voire désobligeants pour certains sur les réseaux sociaux » et s’est engagée à verser l’éventuel surplus de la cagnotte à des associations caritatives d’aide aux victimes de catastrophes.

