Montargis: A peine sorti de prison, il viole sa femme et violente ses enfants

FAITS DIVERS Selon France Bleu, un père de famille, a récidivé trois jours après sa sortie de prison et a violé sa compagne et violenté ses deux enfants...

Un couloir de prison. (Illustration) — G. VARELA / 20 MINUTES

Leur calvaire va-t-il enfin prendre fin ? Un père de famille, qui sortait à peine de prison, s’est retrouvé en quelques jours seulement derrière les barreaux pour avoir violenté sa famille.

Ce quadragénaire, qui cumule une vingtaine de condamnations, a récidivé dès sa remise en liberté, dévoile France Bleu ce lundi. Que s’est-il passé ? L’agresseur, en liberté conditionnelle et qui avait pourtant interdiction de se présenter au domicile de sa jeune femme, s’est présenté au domicile de celle-ci et l’a violée et violentée.

Condamné à dix-neuf mois de prison pour des violences sur sa compagne

Les faits se sont déroulés lundi dernier, trois jours seulement après que l’homme a quitté sa cellule. L’homme, domicilié à Montargis (Centre-Val de Loire), était en effet sorti de prison le 10 août dernier. Il avait été condamné à dix-neuf mois de prison pour des violences sur sa compagne.

A noter, que le quadragénaire s’est montré ce lundi-là également violent à l’encontre de ses deux enfants âgés de 6 et 9 ans. Et c’est seulement ce vendredi, quand une assistante sociale s’est présentée à la porte du domicile que cette situation dramatique s’est achevée. Mis en examen pour « viols et violences aggravées », l’homme a été déféré devant le parquet d’Orléans dimanche après-midi et écroué.