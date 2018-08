Trafic: Plus de cinq tonnes de contrefaçons saisies par les douanes françaises le 5 juillet

Illustration des douanes. — G. Durand / 20 Minutes

Plus de 60.000 articles au total. Un gros coup de filet a eu lieu sur l’autoroute A15 à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, le 5 juillet, révèle ce lundi RTL. C’est une opération conjointe entre les douanes et la police qui a permis de saisir cinq tonnes de contrefaçons, soit la deuxième plus importante saisie de l’année en France.

« C’est un peu une caverne d’Ali Baba avec tout le diaporama de la contrefaçon », Jean Mencacci au micro de RTL

Caverne d’Ali-Baba

Policiers et douaniers ont découvert le pot aux roses dans le coffre d’un utilitaire, en provenance de Grande-Bretagne vers la Seine-et-Marne. Et ce que les douanes ont trouvé dans ce coffre ressemble à une très longue liste pour le Père Noël… « Nous avons trouvé 240 maillots de foot, nous avons aussi trouvé 2.774 paires de lunettes, des ceintures, des chaussures, de la maroquinerie, des portefeuilles, des montres de luxe et également 40.000 étiquettes de la marque Lacoste (…) C’est un peu une caverne d’Ali Baba avec tout le diaporama de la contrefaçon », a souligné au micro de RTL Jean Mencacci, adjoint à la direction des douanes de Paris-Ouest. Autant de produits destinés à inonder le marché noir français.

La plus grosse saisie de l’année en métropole

Une saison qualifiée d'« exceptionnelle » par ce spécialiste : en effet, avec une valeur estimée à plusieurs millions d’euros pour des 60.000 articles, « c’est assez inhabituel car les grosses saisies sont réalisées sur les grandes plateformes que sont Roissy, Marseille, Le Havre et nous, nous arrivons en second rideau ». Au point même qu’il s’agit de la plus importante saisie sur la métropole cette année, et de la seconde sur tout le territoire français en huit mois.