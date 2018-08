Un incendie dans un immeuble d'habitation a fait sept blessés graves, dont cinq enfants, dimanche 19 août 2018, à Aubervilliers. — Thomas SAMSON / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Un incendie qui s’est déclaré dimanche après-midi dans un immeuble d’habitation d’Aubervilliers, près de Paris, a fait sept blessés graves, dont cinq enfants. Parmi ces sept blessés figure une femme particulièrement touchée et dont le pronostic vital était engagé dimanche soir. Quatre des enfants ont été hospitalisés à Garches (Hauts-de-Seine), le cinquième à Necker, à Paris. Ce drame survient moins d’un mois après un sinistre qui avait coûté la vie à une mère et à ses trois enfants dans la même ville de Seine-Saint-Denis.

Associations et professionnels de la protection de l’enfance se disaient dimanche « unanimement déçus » par la loi contre les violences sexuelles et sexistes, dénonçant un « statu quo » dans la protection des mineurs et accusant le gouvernement d’attaques à leur encontre. Dans une tribune publiée sur le site du Journal du dimanche, des associations de victimes, des personnalités féministes comme Caroline De Haas ou Florence Montreynaud, ou encore la psychiatre Muriel Salmona expriment leur « immense colère » de ne pas avoir « un seuil d’âge pour protéger les enfants des viols » dans ce texte promulgué début août.

C’est le dernier titre qui manquait à sa collection de Masters 1000. Novak Djokovic a remporté pour la première fois de sa carrière le tournoi de tennis de Cincinnati en dominant Roger Federer 6-4, 6-4, dimanche, en finale, devenant par la même occasion le premier joueur de l’ère Open à avoir remporté au moins une fois chacun des neuf Masters 1000 de l’ATP.