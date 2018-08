A quoi va ressembler la météo ce samedi?

Un parasol sur une plage de Miami en 2015. — JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

C’est l’avant-dernier samedi du mois d’août, le dernier des vacances pour certains. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas en profiter. D’après les prévisions de Météo France, le temps sera encore instable samedi des Alpes à la Corse.

#MétéoDuWe Du soleil et des températures en hausse ! Un beau weekend estival ☺ https://t.co/Z34IMbj7oV pic.twitter.com/w3Vg1mbcvC — Météo-France (@meteofrance) August 17, 2018

Samedi matin, sous un ciel très nuageux, quelques ondées résiduelles s’étendront de la Franche-Comté à Rhône-Alpes, du sud de l’Auvergne au Roussillon et à Midi-Pyrénées. En journée, le ciel deviendra plus variable de la vallée du Rhône au Sud-Ouest avec le retour de belles éclaircies en plaine. Les nuages seront plus menaçants sur les massifs.

Alternance d’éclaircies

Des averses localement soutenues et orageuses éclateront de nouveau sur la montagne corse, sur le massif alpin jusqu’à l’intérieur de PACA et dans une moindre mesure sur les Cévennes. Des débordements orageux isolés vers le littoral provençal ne sont pas exclus. Le risque d’averses sera plus faible sur l’est des Pyrénées.

De la Bretagne aux Hauts-de-France, la matinée sera souvent grise, humide sur les côtes de la Manche mais l’après-midi se poursuivra sous une alternance d’éclaircies et de nuages. Sur tout le reste du pays, une belle journée ensoleillée.

Au petit matin, les températures s’annoncent un peu fraîches sur la moitié nord-ouest avec 8 à 11 degrés dans les terres. Ailleurs, les températures minimales seront comprises entre 12 et 16 degrés, entre 18 et 21 en vallée du Rhône et en bord de Méditerranée. Les maximales atteindront 22 à 26 degrés au nord de la Loire jusqu’à la frontière belge, localement 19 à 21 sur les côtes de la Manche. Il fera 25 à 29 degrés sur le reste du pays, jusqu’à 30 à 32 sur le Languedoc, la Provence et la Corse.