Les infos immanquables du jour: Scooter réquisitionné, coup de gueule et Apple piraté

Une voiture de police. — GILE MICHEL/SIPA

Que vous soyez à Paris ou à Marseille ou tout simplement ailleurs, voici le moment préféré de votre journée : savourer les immanquables du jour. Profitez-en bien avant de partir en week-end.

L’article le plus lu du jour : Après son coup de gueule, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux mis à pied

Gustavo Poyet, n’est provisoirement plus l’entraîneur de Bordeaux. Au lendemain de son coup de gueule contre ses dirigeants en conférence de presse, le technicien uruguayen a été mis à pied. Pour l’heure, on ne sait pas si une procédure de licenciement va être engagée ou si le technicien reviendra diriger le groupe bordelais. La suite est à lire par ici.

L’article le plus partagé du jour : Un policier a-t-il le droit de réquisitionner le véhicule d’un particulier?

Un scénario de série policière en plein Paris. Mardi soir, un policier a abattu un jeune automobiliste en fuite dans les rues de Paris au terme d’une course-poursuite dans le IXe arrondissement. Mis en examen pour « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l’autorité publique », le policier a été remis en liberté, jeudi soir, avec interdiction d’exercer dans l’attente de son procès. Plus encore que les faits en tant que tels, c’est la façon avec laquelle ce jeune policier âgé de 23 ans a réquisitionné un scooter en pleine rue pour rattraper le fuyard qui pose aujourd’hui question. On vous explique ça dans cet article.

L’article à lire du jour : Les trois défis de Ben Smith, le nouveau boss d'Air France

La rentrée approche, et la sienne promet d’être riche en lourds défis à relever. Benjamin Smith, numéro 2 d’Air Canada, a été nommé jeudi directeur général d’Air France-KLM, un choix qualifié par le gouvernement de « chance » pour le groupe aérien en pleine crise, mais accueilli avec méfiance par des syndicats. On vous explique par ici ce qui attend le Canadien. Et si vous voulez lire son portrait, c'est par là.

>> A lire aussi: Le salaire du nouveau boss d'Air France-KLM fait déjà polémique (et ce n'est pas le premier grand patron à qui ça arrive)

Le fait divers du jour : Un adolescent de 16 ans rêvait de travailler chez Apple, il pirate les systèmes informatiques de l'entreprise

Un jeune Australien qui rêvait de travailler pour Apple a piraté les systèmes informatiques de l’entreprise pendant un an. Aucunes données personnelles n’ont été dérobées, a précisé Apple. Le garçon, âgé de 16 ans au moment des faits, a accédé au système à de multiples reprises sur une période d’un an car il est féru de la marque à la pomme et « rêvait » de travailler pour l’entreprise américaine. La suite est à lire ici.