Lozère: Des éleveurs en colère organisent une battue illégale contre le loup

Les éleveurs de Lozère élèvent la voix depuis plusieurs semaines contre la présence du loup. — Sebastien Bozon AFP

« On est jamais mieux servi que par soi-même », raconte le dicton. Excédés par la présence du loup et les pertes importantes de leurs troupeaux, les éleveurs et la Coordination rurale de la Lozère ont organisé jeudi une battue non autorisée par les pouvoirs publics. Objectif, rapporte France 3 Occitanie : abattre le prédateur par leurs propres moyens.

Un animal difficile à débusquer

Des sifflets et des cris : tout est permis pour créer un maximum de bruit et débusquer le loup dans le paysage escarpé de la Margeride, où un homme est posté tous les 500 mètres. « On n’a une infime chance de le voir parce que c’est un animal très intelligent. Il nous a déjà entendus arriver et il a pu partir dans l’autre sens ou même se terrer sans bouger », explique Jean-François, éleveur ovin et bovin.

La semaine précédente, la brigade loup avait pourtant surveillé de près la zone, sans succès. Son départ en conséquence aurait poussé les éleveurs à réagir. « La préfète s’était engagée […] pour que les louvetiers prennent la continuité de la brigade loup. Ça n’a pas été fait », s’insurge Alain Pouget, administrateur de la Coordination rurale 48.

Le loup n’aura finalement pas été aperçu jeudi, mais qu’importe : les éleveurs sont lancés et comptent organiser de nouvelles battues dans les semaines à venir. Pour rappel, traquer le loup reste une activité illégale. En effet, ce prédateur reste un animal protégé, dont l’abattage est rigoureusement encadré.

