VIDEO. C'est l'heure du BIM: Héritage d'Aretha Franklin, recherches à Gênes et circulation compliquée

Barack Obama et Aretha Franklin en 2015. — SIPANY/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Ce n’est pas un hasard si Beyoncé a dédicacé son concert à Aretha Franklin, cette semaine, ni si Barack Obama lui a adressé un vibrant hommage. Alors que la « reine de la soul » s’est éteinte, jeudi, son héritage, de la musique à la politique, est immortel, analyse Daphne Brooks, professeure d’études afro-américaines à l’université de Yale. « A travers sa voix, on pouvait sentir notre histoire, dans toutes ses nuances, notre force et notre douleur, notre lumière et nos ténèbres », a écrit Barack Obama, tandis que Beyoncé a repris le flambeau de la soul engagée qui revendique fièrement son « black power ».

Les recherches se poursuivent à Gênes, pour la troisième nuit consécutive, dans les décombres du pont autoroutier qui s'est effondré mardi, alors que des personnes sont toujours portées disparues. Le bilan de l’effondrement d’une section du pont Morandi, survenu mardi en fin de matinée, n’a pas évolué dans la journée de jeudi : 38 morts et 15 blessés, dont cinq dans un état grave.

La circulation devrait être compliquée ce week-end sur les routes de France, notamment dans le sens des retours, avec la journée de samedi classée rouge au niveau national, a indiqué mardi Bison Futé. La journée de vendredi est classée orange dans le sens des retours et verte dans le sens des départs, sur l’ensemble du territoire.