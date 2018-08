VIDEO. Vous avez déconnecté cet été? Bravo ! Voici les 15 actualités que vous avez manquées

Le transat était vraiment confortable. La piscine à la température idéale. Tout comme le cocktail. Alors que les vacances d’été s’achèvent pour la plupart des Français, 20 Minutes vous résume les grands événements de l’été, afin de pouvoir repartir du bon pied pour la rentrée…

« C’est une telle folie que d’avoir le droit d’écrire ça. Et de le hurler aussi… » Nicolas Camus, envoyé spécial de 20 Minutes à Moscou (Russie), a bien conscience de sa chance : la France est championne du monde et c’est à lui de le claironner. Après le Brésil en 1998, c’est la Croatie qui a subi la loi des Bleus, en finale, dimanche 15 juillet (4-2). La victoire est là. Les maillots Nike flanqués des deux étoiles se font, eux, encore attendre.

Ils se sont fait attendre. Ont descendu les Champs-Élysées un peu rapidement. Mais les Bleus sont de retour sur leurs terres. Et les Français sont des milliers à les célébrer. Inévitables, des crétins viennent gâcher la fête. A Lyon, plusieurs commerces sont pillés lors de débordements. A Paris, il faut attendre quelques jours avant de découvrir, avec tristesse, les témoignages de jeunes femmes qui racontent comment certains hommes ont profité de la fête pour les agresser sexuellement.

Encore sur le petit nuage de la victoire des Bleus à Moscou, les amateurs de sport profitent à fond de cette mi-juillet, grâce à Julien Alaphilippe. Le coureur de la Quick Step remporte une magnifique étape dans les Alpes entre Annecy et le Grand-Bornand. Il enfile le maillot du meilleur grimpeur qu’il ne quittera plus jusqu’aux Champs-Elysées, où Geraint Thomas, de l’équipe Sky, s’imposera au classement général, un an après son coéquipier Christopher Froome.

« C’est un miracle… », a simplement résumé Adul Saml-On, 14 ans. Une petite semaine après leur sauvetage inespéré, les treize enfants Thaïlandais coincés pendant neuf jours dans une grotte, sans vivres, ont raconté, lors d’une conférence de presse comment ils avaient vécu les événements. « Nous avons essayé de creuser, pensant qu’on pouvait ne pas se contenter d’attendre les autorités. »

« Le Monde identifie, sur une vidéo, un collaborateur de Macron frappant un manifestant, le 1er mai, à Paris. » En publiant cet article, le quotidien du soir déclenche ce que beaucoup considèrent comme la première grave crise du quinquennat d’Emmanuel Macron. Alexandre Benalla, l’un de ses collaborateurs, est mis en examen pour avoir frappé un couple lors de la manifestation du 1er mai, à laquelle il participait en qualité d’observateur, aux côtés des forces de l’ordre. Le Sénat et l’Assemblée nationale mettent sur pied des commissions d’enquête. L’Elysée finit par licencier son encombrant collaborateur même si Emmanuel Macron reste droit dans ses bottes face à la polémique…

Dix-neuf ans qu’il attendait ça. Arrêté à Bali en 1999 avec de la drogue dissimulée dans des bouteilles de plongée, Michaël Blanc est rentré en France après avoir bénéficié d'une libération conditionnelle. « Il est très content d’être dans un pays normal avec des gens normaux qui lui veulent beaucoup de bien, a expliqué son oncle. Mais il faut qu’il reste quelques jours tranquille à l’abri des regards avant de répondre aux nombreuses sollicitations… »

« NE MENACEZ PLUS JAMAIS LES ETATS-UNIS OU VOUS ALLEZ SUBIR DES CONSEQUENCES TELLES QUE PEU AU COURS DE L’HISTOIRE EN ONT CONNUES AUPARAVANT. » C’est en lettres capitales que Donald Trump – et comme d’habitude sur Twitter – a, de nouveau, menacé les autorités iraniennes. Il répondait ainsi à un message d’Hassan Rohani qui lui conseillait, de façon plus imagée, de « ne pas tirer les moustaches du tigre », au risque de « déclencher la mère de toutes les guerres ». Pour l’instant, le conflit n’a pas dépassé le cadre de Twitter.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!