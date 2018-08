Le pont Morandi à Genève s'est écroulé mardi 14 août 2018. — SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Les sauveteurs ont poursuivi dans la nuit de mercredi à jeudi leurs recherches pour tenter de trouver encore des survivants dans les décombres du pont autoroutier qui s’est effondré à Gênes, dans le nord de l’Italie. Le dernier bilan connu fait état de 39 morts, dont quatre Français dans l’effondrement du viaduc de Gênes mardi. Des décès qui ont déclenché l’ouverture d’une enquête par le parquet de Paris. Les quatre Français sont originaires d’Occitanie, a indiqué mercredi la présidente de la région Occitanie Carole Delga. Trois enfants de 8 à 13 ans figurent parmi les morts, de même que trois Chiliens et un Colombien.

Il est devenu l’une des voix les plus critiques de Donald Trump et de sa politique. John Brennan, l’ancien directeur de la CIA, qui le mois dernier avait encore accusé le président américain de « trahison », a vu son habilitation secret-défense révoquée par la Maison Blanche. Cette habilitation donne aux hauts responsables qui en bénéficient accès à des informations sensibles et confidentielles, même après avoir cessé leurs fonctions. Donald Trump justifie sa décision par « les risques faisant courir la conduite et le comportement erratiques » de John Brennan, qui est un ex-proche conseiller de Barack Obama.

Soixante ans et presque autant de scandales au compteur. Pendant des décennies, Madonna a entretenu la controverse et la polémique, la « Material Girl » refusant de renoncer avec l’âge à une sexualité exprimée sans complexes, ce qui a contribué à sa réputation de superstar. A l’occasion de son anniversaire jeudi, retour sur quelques-uns des scandales qui ont émaillé la carrière de la chanteuse américaine.