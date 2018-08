Vacances: Circulation très difficile sur les routes dans le sens des retours ce week-end

Illustration de bouchons sur les routes des départs en vacances. — ALLILI/SIPA

La circulation devrait être compliquée ce week-end sur les routes de France, notamment dans le sens des retours, avec la journée de samedi classée rouge au niveau national, prévient ce mardi Bison Futé.

La journée de vendredi est classée orange dans le sens des retours et verte dans le sens des départs, sur l’ensemble du territoire.

La journée de samedi classée rouge partout en France

Samedi, la circulation est classée rouge partout en France dans le sens des retours. Les difficultés devraient se concentrer sur l’A7 jusqu’à Lyon, sur l’A62 et l’A61 entre Bordeaux et Narbonne et sur l’A9, de Montpellier à la frontière espagnole. Dans le sens des départs, la journée est classée orange sauf sur le pourtour méditerranéen, classé rouge par Bison Futé.

Légère amélioration dimanche, avec une circulation classée orange dans le sens des retours à l’exception de la région Auvergne-Rhône-Alpes, classée rouge. La journée sera classée verte sur tout le territoire dans le sens des départs.