VIDEO. Les infos immanquables du jour : Viaduc effondré à Gênes, attaque à Westminster et sauvetage de licorne

Au moins 22 personnes sont mortes dans l'effondrement d'une portion de viaduc de l'autoroute A10 mardi 14 août, à Gênes. — ANDREA LEONI / AFP

En vacances, au bureau, en off ou en in, vous êtes là, mais l’actualité du jour vous a manqué ? De votre côté, impossible de louper quoique ce soit avec notre session de rattrapage. Voici vos immanquables du jour

1- L’article le plus lu du jour : Un viaduc s'effondre à Gênes

Une portion d’un viaduc de l’autoroute A10 s’est écroulée ce mardi à Gênes, en Italie, ont annoncé les pompiers. Il y a au moins 30 morts et les pompiers craignent « une véritable tragédie ». Suivez notre direct ici

2- L’article le plus partagé du jour : Un homme fonce en voiture sur des passants à Londres

Un homme a foncé en voiture ce mardi matin sur les barrières du Palais de Westminster, siège du Parlement britannique à Londres, faisant plusieurs blessés, a annoncé la police locale. Le conducteur a été arrêté. Il est soupçonné d’actes terroristes. Ce que l'on sait de l'affaire.



3 - L’article à lire du jour : Risque-t-on une suspension du permis de conduire en cas d'excès de vitesse de 30km/h ?

Selon une publication Facebook à succès, un excès de vitesse de 30 km/h ou plus (mais inférieur à 40 km/h) est passible d’une suspension de permis. La sanction est présentée comme ayant été adoptée récemment et « discrètement ». Mais qu’en est-il vraiment ? Info ou intox ? Vous le saurez en lisant notre article Fake Off

4 - L’article WTF du jour : Les policiers sauvent une licorne coincée dans un marécage

SOS licorne. Aux Etats-Unis les policiers se sont livrés à un sauvetage un peu particulier ce samedi. Cinq femmes étaient bloquées sur une bouée gonflable en forme de licorne sur un lac du Minnesota envahi de mauvaises herbes. Le dénouement est… magique Vous pouvez observer ce sauvetage enchanté en images ic

