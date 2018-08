Rennes: Un centre de loisirs refuse d’accueillir un enfant trisomique

Le 16 juillet 2018, à Paris. Les enfants d'un centre de loisirs, accompagnés par des animateurs, se promènent dans le parc des Buttes-Chaumont, au début des vacances d'été. — Clément Follain / 20 Minutes

« La ville de Rennes refuse l’accueil de mon fils Mathéo qui est trisomique au centre de loisirs des Gayeulles ». Ce père de famille ne décolère pas et a fait part de son indignation la semaine dernière sur Facebook. Le message a depuis été partagé plus de 18.000 fois sur le réseau social.

Les faits remontent à la fin juillet. Comme tous les étés, Mathéo, 9 ans, doit passer une partie de ses vacances au centre des loisirs. Mais deux jours avant son arrivée, ses parents sont prévenus que leur enfant trisomique ne pourra pas être accueilli cette année, « soi-disant parce qu’il n’y avait personne pour s’occuper de lui », indique la mère, interrogée par Ouest-France.

Un problème d’intégration selon le centre de loisirs

Face à l’incompréhension des parents, le centre de loisirs se résout tout de même à accueillir l’enfant pour une journée, en guise d’essai. Malheureusement, un petit incident aux toilettes, l’enfant s’étant essuyé sur les murs, va envenimer la situation. Le soir même, les parents reçoivent un texto du responsable leur indiquant que leur enfant ne peut plus revenir au centre de loisirs.

« L’année dernière, Mathéo est venu aux Gayeulles. Cela s’est très bien passé. Il n’avait jamais été refusé auparavant », se désole la mère du garçon, interrogée par le quotidien. Selon le responsable du centre qui s’est entretenu avec les parents, Mathéo ne parviendrait pas à s’intégrer avec les autres enfants.

Les parents ne comptent pas s’en arrêter là

La ville de Rennes estime de son côté que les parents auraient dû prévenir le centre plus tôt afin de trouver la meilleure organisation possible. « On ne peut pas se permettre de mettre en danger l’enfant, ses camarades ou les adultes qui s’en occupent ! On fait toujours de notre mieux, mais cette fois, c’était trop compliqué », indique Patrice Allais, directeur général adjoint du pôle solidarité citoyenneté culture de la Ville.

Une réponse qui ne satisfait guère les parents du petit Mathéo. Ces derniers ont prévu de lancer une pétition et de créer un comité de soutien avant éventuellement de porter plainte, précise le quotidien.