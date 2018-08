VIDEO. C'est l'heure du BIM: L’«Aquarius» cherche un port, combats meurtriers en Afghanistan et Aretha Franklin dans un état critique

Photo du 15 juin 2018 fournie par Médecins Sans Frontières de migrants à bordde l'«Aquarius». — Medecins Sans Frontieres / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

La France discute avec les autres pays méditerranéens de l’UE pour trouver « rapidement » un port d’accueil au navire Aquarius et ses 141 migrants, que l’Italie et Malte refusent d’accueillir, a indiqué lundi l’Elysée, alors que le port de Sète s’est porté volontaire. Vendredi, le navire affrété par les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières a secouru au large de la Libye 141 personnes à bord de deux barques en bois, dont une moitié de mineurs et plus d’un tiers de femmes. Le gouvernement de Gibraltar a de son côté annoncé qu’il allait retirer son pavillon au navire après lui avoir demandé de suspendre ses activités de sauvetage, pour lesquelles il n’est pas enregistré dans le territoire britannique.

La bataille de Ghazni fait rage entre les talibans et les forces gouvernementales, et l’ONU s’inquiète du sort des civils. Les combats pour le contrôle de la ville de la 7e plus grande ville afghane, dans l’est du pays, ont fait en quatre jours au moins 100 morts au sein des forces de sécurité, près du double chez les talibans.

La chanteuse Aretha Franklin, âgée de 76 ans, est « gravement malade », selon un journaliste proche de l’artiste. La « Reine de la soul » est actuellement à Detroit, dans un état critique, entourée de sa famille et de ses proches qui « demandent des prières et de l’intimité », écrit Roger Friedman sur son site showbiz411.com. Une source proche de la chanteuse précise qu’elle serait en soins palliatifs à domicile, selon CNN.