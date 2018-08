VIDEO. Paris: L’urinoir écolo de l’Ile Saint-Louis crée la polémique

HYGIENE La ville de Paris avait déjà installé au printemps trois de ces urinoirs, près de la place de Clichy, de la gare de Lyon, et dans un square du Ve arrondissement…

Paris poursuit son expérimentation d'« uritrottoirs », des pissotières qui se veulent écologiques et sans odeur. — THOMAS SAMSON

Un petit rectangle rouge surplombant la Seine fait rire les touristes. En plein cœur de la capitale, Paris poursuit son expérimentation d'« uritrottoirs », des pissotières qui se veulent écologiques et sans odeur, mais font grincer des dents certains riverains.

Inventés par une petite entreprise de Nantes, les « uritrottoirs » sont avant tout des urinoirs « écologiques » pour leurs concepteurs. « L’urine est stockée avec de la matière sèche (de la paille) qui peut ensuite être transformée en compost », explique Laurent Lebot, l’un des deux designers de l’entreprise Faltazi.

« On est tout à fait prêts à discuter du lieu », assure la mairie

Alors que la ville de Paris avait déjà installé au printemps trois de ces urinoirs, (près de la place de Clichy, de la gare de Lyon, et dans un square du Ve arrondissement), des grondements ont accompagné l’arrivée du quatrième dans une rue calme de la touristique Île Saint-Louis.

« Je trouve ça très bien, mais l’emplacement n’est pas le bon du tout », regrette Grégory, photographe de 43 ans qui habite le quartier depuis 3 ans. « Ils auraient pu le mettre directement sur les quais », déplore-t-il. « Je trouve ça dommage que la dimension écologique ne soit pas indiquée », ajoute le jeune homme.

La mairie de Paris et celle du IVe arrondissement rappellent que ces urinoirs sont installés à titre expérimental, et pour répondre à une « demande des riverains ». « On est tout à fait prêts à discuter du lieu », assure Evelyne Zarka, première adjointe au maire de l’arrondissement Ariel Weil.