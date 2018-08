Vidéo. «Aquarius»: Le port de Sète se dit prêt à accueillir le navire humanitaire

Le navire Aquarius qui vient de sauver 141 personnes cherche un port d'accueil — SIPA

A la recherche d’un nouveau port d’accueil, le navire humanitaire Aquarius accostera-t-il en France ? Par la voix de son président, le port de Sète (Hérault) s’est dit prêt ce lundi à accueillir le navire affrété par l’ONG SOS Méditerranée qui a secouru 141 personnes vendredi au large des côtes libyennes. « J’ai fait savoir à l’association SOS Méditerranée que nous étions prêts à accueillir leur navire si les autorités françaises se chargent des migrants », indique Jean-Claude Gayssot, président du port Sud de France, cité par le quotidien Midi Libre.

L’ancien ministre des Transports répond ainsi à l’appel lancé un peu plus tôt par Sophie Beau, présidente de SOS Méditerrannée, qui a appelé « l’ensemble des pays européens à prendre leurs responsabilités » pour trouver un port sûr à l’Aquarius.

Les pays européens doivent « prendre leurs responsabilités »

Le navire humanitaire se trouve actuellement entre Malte et l’île italienne de Lampedusa, deux pays qui ont refusé d’accueillir l’Aquarius. « On demande à l’ensemble des Etats européens de trouver une solution. On les appelle à prendre leurs responsabilités pour trouver un port sûr en Méditerranée », a ajouté Sophie Beau selon laquelle la situation actuelle est « en contradiction la plus totale avec le droit maritime international ».

📌Les autorités maritimes maltaises et italiennes ns ont informés qu'elles n'indiqueraient pas de lieu sûr à l'#Aquarius pr débarquer les 141 rescapés. Le navire a dc atteint une position de stand-by à équidistance de #Malte et de #Italie et attend qu'un lieu sûr lui soit assigné pic.twitter.com/lciuwMw0om — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) August 13, 2018

« Des rescapés ont raconté que cinq navires leur sont passés devant sans s’arrêter. Et aujourd’hui il n’y a aucun navire sur la zone de détresse, nous sommes très inquiets », souligne la présidente de SOS Méditerranée.