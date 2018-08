Il existe un risque d'orages violents. — Pixabay

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Seul quatre départements sont maintenus en vigilance orange ce lundi matin, après un épisode orageux qui a traversé dimanche soir une grande partie du Sud de la France. En fin de journée dimanche, 19 départements étaient en vigilance orange.

L’alerte est maintenue dans les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Var et le Vaucluse, selon Météo France, qui précise qu’il s’agit d’une situation fortement orageuse d’été qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque fort de phénomènes violents.

En direct : Sanary-sur-Mer (83) sous une ligne d'#orages très active 🌩 L'amélioration sera ensuite rapide en fin de matinée. #sanarysurmer #PACA pic.twitter.com/TGLh2fLrSB — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 13, 2018

🔴 La #foudre s'abat sur #Marseille ce matin comme ici à La Rose ! Les #orages sont impressionnants 😱 ⚡ Merci à Tony Pezzagna pour sa vidéo pic.twitter.com/Pvzv8scWKR — La Provence (@laprovence) August 13, 2018

Un an après les incidents meurtriers de Charlottesville, ils étaient attendus de pied ferme. Une poignée seulement de néonazis américains se sont rassemblés dimanche devant la Maison Blanche, sous surveillance policière renforcée et face à des centaines de contre-manifestants.

« Je me suis protégée car c’est une Maison Blanche dans laquelle tout le monde ment. » Une ancienne conseillère de la Maison Blanche, auteur d’un livre à paraître sur son expérience sous la présidence de Donald Trump, a diffusé dimanche un enregistrement classé secret de son licenciement par le chef de cabinet John Kelly.

WATCH: Omarosa releases secret tape of John Kelly firing from White House #MTP pic.twitter.com/KtNEiuPkqz — Meet the Press (@MeetThePress) August 12, 2018

Les gros sont là, d’entrée de jeu : après Marseille et Monaco les jours précédents, le PSG et Lyon se sont aussi tranquillement imposés dimanche à l’issue d’une première journée de Ligue 1 spectaculaire (33 buts et aucun nul). L’OM est le premier leader de la saison, grâce à sa différence de buts (4-0 contre Toulouse vendredi), devant le PSG (3-0 contre Caen), puis Monaco et Lille ex aequo (vainqueurs 3-1 respectivement à Nantes et contre Rennes).