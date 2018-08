Cinq infos dans le rétro: Avion volé, «bonus-malus» sur les plastiques, sonde solaire et retour de la Ligue 1

Des policiers au terminal du ferry Steilacoom, près du lieu où s'est écrasé l'avion dérobé par un bagagiste de l'aéroport de Seattle le 11 août 2018. — Ted S. Warren/AP/SIPA

Calme plat comme un week-end d’août ? Pas tant que ça en réalité. Mais vous tout de même bien fait de passer ce week-end ordinateurs et téléphones éteints (et les pieds dans le sable pour les plus veinards), puisque nous nous chargeons de vous récapituler ce qu’il fallait retenir du week-end. Sympa, non ?

1- A Seattle, il vole un avion vide et s’écrase au décollage

Un employé d’une compagnie aérienne a procédé vendredi soir à un « décollage non autorisé » à bord d’un avion vide et s’est écrasé en quittant l’aéroport de Seattle-Tacoma, dans le nord-ouest des Etats-Unis. Richard Russel, le bagagiste de 29 ans, a effectué quelques figures acrobatiques sous l’œil vigilant de deux F-15 militaires, avant de mourir en s’écrasant dans la baie de Seattle.

« Ce n’est pas un incident terroriste. L’information est confirmée. Il s’agit du suicide d’un homme seul », ont précisé rapidement les policiers. Dans un enregistrement audio entre la tour de contrôle et le pilote, ce dernier, avant de mourir, s’est décrit comme « un mec brisé ». « J’ai quelques boulons mal vissés, j’imagine, a-t-il confié. Je ne l’avais jamais vraiment su jusqu’à maintenant. »

2- Un « bonus-malus » sur le plastique lancé en France en 2019 ?

Le gouvernement va lancer en 2019 un « bonus-malus » sur le plastique. La secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique l’a fait savoir ce dimanche dans une interview au JDD.

« Demain, quand il y aura le choix entre deux bouteilles, l’une fabriquée en plastique recyclé et l’autre non, la première sera moins chère », a-t-elle déclaré. Ce système de bous-malus irait « jusqu’à 10 % du prix des produits », évoque Brune Poirson sans préciser dans quelle proportion le dispositif abaisserait le coût des objets en plastique recyclé et relèverait celui de ceux qui ne le sont pas. « Nous voulons l’activer dès 2019 et le faire monter en puissance », ajoute-t-elle.

3- La sonde solaire Parker a décollé… direction le soleil

La Nasa a procédé ce dimanche en Floride, avec réussite, au lancement de sa sonde solaire Parker. De la taille d’une voiture pour une facture de 1,5 milliard de dollars, la sonde Parker est la première réalisation humaine à tenter de traverser l’atmosphère du Soleil. La sonde devra passer à environ 6,2 millions de kilomètres de la surface du soleil et traverser 24 fois cette couronne pendant les sept ans que doit durer la mission.

Les intérêts scientifiques sont multiples. Il s’agira notamment de comprendre pourquoi la couronne est environ 300 fois plus chaude que la surface du soleil et pourquoi ses particules énergétiques produisent des tempêtes électromagnétiques pouvant perturber le fonctionnement du réseau électrique sur Terre.

4- Idris Elba, futur James Bond ? L’acteur nourrit la rumeur

L’acteur britannique Idris Elba, pressenti pour incarner le prochain James Bond, a nourri la rumeur ce dimanche avec un tweet sous forme de clin d’œil à l’agent secret. « Mon nom est Elba, Idris Elba », a tweeté l’acteur britannique, reprenant à son compte la célèbre formule de 007.

5- La ligue 1 repart pour un tour​

On fait le pari qu’il n’en fallait pas plus pour de nombreux fanas de foot pour que ce week-end soit réussi. Près d’un mois après la fin du Mondial, la Ligue 1 a repris ses droits ce week-end avec quelques nouveautés. Dont la VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage). Le PSG de Neymar n’entrera en scène que ce dimanche soir, face à Caen. Mais sachez que Monaco (4-0 contre Toulouse), Monaco (3-1 contre Nantes), Lille (3-1 face à Nantes) ont réussi leur entame. Et que dire des Nîmois, auteurs d’un match complètement fou contre Angers pour leurs retrouvailles avec la Ligue 1.