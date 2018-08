Etes-vous pour ou contre le changement d'heure? Les Européens invités à s'exprimer sur la question jusqu'à ce jeudi soir

TIC TAC Obligatoire deux fois par an, le changement d'heure est de plus en plus critiqué...

L'horloge de la gare nord-coréenne de Pyongyang (image d'illustration). — KIM Won-Jin / AFP

Les jours du changement d’heure sont-ils comptés ? La Commission européenne a lancé une grande consultation citoyenne pour décider du maintien ou de l’abandon de cette pratique qui date des années 1970.

Vous avez jusqu'à ce jeudi soir pour vous exprimer sur le sujet. Une discussion en ligne a été ouverte par l’Union européenne sur la pertinence du changement d’heure. Chaque citoyen européen est invité à partager son expérience personnelle sur le sujet. Ce vote citoyen et consultatif va compter dans les discussions à Bruxelles.

Une solution dépassée

Obligatoire deux fois par an, le changement d’heure est de plus en plus critiqué. De plus en plus de citoyens estiment qu’il est générateur de stress et de troubles du sommeil. Selon RTL, la commission des Transports du Parlement européen a publié un rapport qui pointe les augmentations d’AVC et de la fatigue. En 2015, la France avait déclaré vouloir abandonner la mesure. En 2016, la Hongrie et la Turquie s’y sont également penchées.

Instauré en France en 1976 par Valéry Giscard d’Estaing, le changement d’heure devait permettre de faire des économies d’énergie en adaptant les variations d’activité à l’ensoleillement. Si cette pratique a permis d’économiser la consommation d’électricité de 800.000 ménages en un an en 2009, ses effets sont aujourd’hui dépassés par des solutions plus efficaces : l’interdiction des sacs plastiques dans les supermarchés, le recyclage du verre, du papier, du plastique…

Si la France venait à abandonner les changements d’heure, elle conserverait son heure d’hiver à GMT + 1.

