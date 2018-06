Grève: La SNCF prévoit un trafic des trains presque normal jeudi

Le trafic sera légèrement perturbé ce jeudi sur les rails (image d'illustration). — G . VARELA / 20 MINUTES

Au lendemain du 30e jour de grève des cheminots, quelques perturbations pourront subsister en début de matinée sur les lignes de la SNCF.

Sur les lignes TGV, le trafic sera normal sauf sur l'axe Atlantique et l'axe Nord. Le trafic est normal sur toutes les lignes internationales sauf sur le Thalys, où il est qualifié de «quasi normal».

Les RER légèrement perturbés

Trafic «quasi normal» également sur les TER et les Intercités avec quatre trains sur cinq sur l'axe Bordeaux-Marseille, sept trains sur dix sont assurés sur l'axe Paris-Rouen-Le Havre et quatre trains sur cinq.

En Ile-de-France, le trafic sera légèrement perturbé sur le RER C avec trois trains sur quatre et le RER D avec quatre trains sur cinq. Sur les lignes Intercités, la SNCF a prévu sept trains sur dix sur les lignes J et L. Le lignes E, N et P circuleront de manière «quasi normale». La compagnie conseille aux usagers de consulter les informations concernant leur voyage sur son site, à partir de mercredi 17 heures.

La mobilisation à la SNCF a atteint son niveau le plus bas au 30e jour de grève, mercredi, avec 12,78% de grévistes recensés dans la matinée par la direction du groupe ferroviaire.