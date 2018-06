Orages: Alerte orange sur 13 départements, prévient Météo France

Un axe routier inondé à Souligné-sous-Ballon, le 11 juin 2018. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Malgré une amélioration du temps ce mercredi, restez vigilant, prévient Météo France : les orages persistent sur une partie du pays. Treize départements restent concernés par l’alerte orange aux pluies et inondations mise en place par l’organisme de prévisions dans la nuit.

Météo France a placé 11 départements en alerte « inondation » : le Calvados, l’Eure, l’Eure-et-Loir, l’llle-et-Vilaine, le Gers, les Landes, le Lot-et-Garonne, l’Orne, la Sarthe, la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne. Les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées sont placées en alerte « pluie-inondation ». L’alerte a été levée dans la nuit en Isère et dans le Rhône, deux départements sous la menace de pluies et inondations.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, les pompiers sont intervenus une centaine de fois pour des impacts liés aux biens.

Des routes coupées par la montée des eaux

Dans le département voisin des Hautes-Pyrénées, les pompiers avaient comptabilisé à 23 heures 124 interventions, essentiellement pour évacuer l’eau dans des maisons, des caves, des garages. Quelques personnes ont été mises en sécurité, parmi elles dix enfants et quatre adultes qui se trouvaient dans une école primaire. Plusieurs routes ont également été coupées par la montée des eaux. Les préfectures concernées détaillent les axes de circulation impraticables sur leur site internet.

⚠️💦[Info64] #VigilanceOrange Consultez en temps réel l’état des routes du département des Pyrénées-Atlantiques ▶️ https://t.co/UPAnHu0ivB

Soyez prudents #le64 — Pyrénées-Atlantiques (@departement64) June 12, 2018

Mais le pays devrait connaître une « accalmie » à partir de mercredi, selon Sébastien Lecornu, le secrétaire d’Etat à la Transition écologique, en référence aux prévisions de Météo France. Toutefois, « il y a un décalage important entre le moment où le phénomène météorologique orageux se termine et le moment où les crues se terminent », a-t-il prévenu lors d’un point presse.

>> A lire aussi : Après un orage, plus d'un mètre d'eau dans 200 maisons du village de Gresswiller

>> A lire aussi : Une partie de la ligne SNCF entre Chambéry et Lyon coupée